特斯拉电动皮卡设计遭安全机构质疑：对行人太危险

11月28日消息，据国外媒体报道，特斯拉首款电动皮卡Cybertruck的设计遭到了主要安全机构的质疑。

上周，特斯拉发布了其首款电动皮卡Cybertruck。这款皮卡具有很强的未来感，引起了广泛的关注。然而，Cybertruck新颖的设计却遭到了澳大利亚新车评估项目（Australasian New Car Assessment Program，简称ANCAP）的质疑。

澳大利亚新车评估项目首席执行官詹姆斯·古德温（James Goodwin）表示，这款皮卡尖锐的边框和棱角给人一种未来派的感觉，但可能会对行人安全造成威胁。

世界上有许多安全标准，但每个市场略有不同，汽车制造商需要遵守的最主要的一条就是安全标准。古德温表示，Cybertruck的设计似乎不符合行人和骑车人的安全标准。

Cybertruck电动皮卡使用的材质与SpaceX的星际飞船所用的合金相同，非常的坚固。为了展示这款电动皮卡的坚固程度，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）曾在发布会上请人手持铁锤对其车门进行敲击。经过两轮敲击之后，车门完好无损。

然而，Cybertruck的车身材料却引起了一些担忧。澳大利亚新车评估项目希望车辆在撞击中吸收部分能量，因为如果不这样做，乘客将首当其冲。尽管这种材料可能是完美的防凹痕材料，但它可能会让乘客处于危险之中。

此外，这款电动皮卡面临功能缺失的问题，比如，它没有挡风玻璃雨刷，没有转向灯，没有前保险杠，也没有后视镜，这使得它还不能以目前的形式投入生产。特斯拉方面也没有透露，这款电动皮卡何时上市。