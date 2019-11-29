完全不同的另一个世界：中东和非洲手机市场被传音华为抢滩，功能机仍强劲

11月29日上午消息，市场研究机构Counterpoint Research最新的中东和非洲（后文简称MEA）手机市场数据描绘了一个中国用户完全不熟悉的市场，在这里，来自中国的传音控股与华为抢滩市场，已经在中国没人理会的非智能手机仍有强劲需求。

▲中东和非洲的智能手机品牌份额（左）以及非智能机品牌份额（右）

非智能手机仍受欢迎

在Counterpoint的数据中，MEA地区的智能手机市场在2019年第三季度同比增长2%，而非智能手机市场（又称功能手机）同比增长1%。

Counterpoint的副总监Tarun Pathak在谈到这个地区智能手机市场情况时说：“中东和非洲市场处于不同的发展阶段。尽管该地区是绝对互联网用户（> 500百万）的第三大地区，但渗透率仍较低（只有约40%触网）。因此，该地区的下一个增长趋势将由首次使用互联网的用户推动。中东是一个发达的地区，但非洲的一些国家（纳米比亚，坦桑尼亚等）的用户需要支付世界上最昂贵的费用才能访问互联网。为了弥合这一差距，需要电信运营商，政府和手机厂商的共同努力。”

Counterpoint的研究分析师Varun Mishra在谈到厂商情况时说，本季度，中国深圳传音控股的品牌iTel和Tecno的非智能机份额达到了MEA的最高水平。

虽然在国内，非智能机基本已经没人再关注，但在非洲手机市场，这类产品仍属于大众市场，尤其是在<40美元价位细分市场中，入门级智能手机无法提供良好的体验。

较高的数据消耗量，手机成本以及其他挑战（例如对“数码文盲”）等因素，让智能手机普及速度很慢。

在智能手机这块，三星和Tecno等品牌通过合作伙伴关系扩大其在该地区的业务。例如，Tecno最近在尼日利亚开设了第一家旗舰店。另外在其他中国厂商中，华为是该地区唯一一家实力雄厚的品牌，vivo，OPPO和小米在非洲国家的业务尚处于起步阶段。美国的贸易禁令并没有导致华为在MEA地区出货量大幅下滑，他们的Y系列机型仍然畅销。

系统方面KaiOS大幅增长

在智能功能手机方面，非洲等国家最近异军突起的系统是“KaisOS”，它的前身是Firefox OS，在与安卓竞争失败后，这个系统在印度发扬光大，并开始进入非洲市场。

近期Tecno和非洲运营商Vodacom推出采用KaiOS的设备。与2018年第三季度相比，KaiOS在非洲的出货量增长了600%以上，当然主要原因是原本基数不大。这些设备对初次接触互联网的用户很有吸引力。

MEA市场对价格非常敏感，在这些地区，一款智能手机的价格最好尽可能跟非智能手机差不多，这才是智能手机能不能在这边取得成功的关键。

5G出现智能手机仍是低价产品称王

MEA市场同样存在品牌扎堆的情况（虽然不想中国市场这么严重）。排名前五名的智能手机品牌占领了58%的市场。

在该季度，功能手机贡献了手机总销量的37%。功能手机的综合市场份额达到了历史最高。如果细看各个品牌的话：

三星在智能手机市场份额排名第一，在2019年第三季度占智能手机市场总量的29%。GalaxyA系列贡献了创纪录的三星销售量的五分之四，A10和A20 Core是最畅销的机型。

Tecno超越华为，在市场排名第二，他们的Spark 3和Pop 2 Power是最畅销的型号。

华为的Y系列对销量推动功劳很大。Y系列对华为智能手机销量的贡献从去年同期的47%达到创纪录的70%。也就是说华为在MEA卖出10部手机中有7部都是Y系列。

iTel在50美元以内的细分市场出货量不错，而Infinix在增长最快的品牌之一（34%）占领了4%的市场，在尼日利亚仍然表现强劲。

100美元以下的产品占据了智能手机55%的出货量。高端市场（400美元及以上）仅占MEA地区交易量的6%，主要来自阿联酋和沙特阿拉伯等发达国家市场。

更为富裕的中东智能手机市场保持平稳。在第三季度，中东一些国家在科威特，阿联酋，卡塔尔，巴林和沙特阿拉伯等市场首次推出了5G网络。2020年初，5G在发达的中东市场可能会出现相当快速的增长，而对于非洲市场而言，距离5G可能还有几年的路程。