Linux内核5.4正式将华为EROFS超级文件系统合入主线

IT之家11月28日消息 近期，Linux内核5.4系列宣布全面可用，添加了许多新功能，更强的安全性和更新的驱动程序，以提供更好的硬件支持。Linux内核5.4增加对微软exFAT文件系统的支持，另外还支持内核锁定功能，该功能被实现为 Linux 安全模块，以限制某些应用程序访问内核。

根据最新消息，Linux内核5.4中也正式将华为EROFS超级文件系统合入了主线。

Linux 5.4将成为文件系统前端的重要内核，除了引入新VirtIO-FS和exFAT文件系统支持外，华为的EROFS超级文件系统还将逐步升级。

Linux内核5.4发行版中的重要功能包括：haltpoll CPU调控器，iocost（以前为io.weight）I/O控制器，EROFS超级文件系统，exFAT文件系统的实现（可能会被更好的版本取代），fs-verity文件完整性机制，对BPF的支持一次编译，到处运行机制，dm-clone设备映射器目标，virtiofs文件系统，内核锁定支持（最后），内核符号名称空间以及新的随机数生成器，旨在解决早期的引导熵问题。

今年9月份有报道称，过去一年，华为一直在内核过渡区域内的主线内核中开发EROFS。设计已经确定，并且锁定了磁盘上的格式，开发人员就可以将其分级到内核的适当文件系统驱动程序区域中。

EROFS超级文件系统旨在为只读文件提供比其他只读Linux文件系统实现更好的性能以及存储/压缩。华为已经开始在其智能手机中使用EROFS超级文件系统，并且总体上证明是稳定可靠的。据悉，在专利压缩算法的加持下，经过华为实测，能够使得系统分区随机读取性能平均提升20%，并减少14%系统空间占用。