调查：23%的美国人从不清洁手机

IT之家11月29日消息 一项针对1200名美国人及其清洁习惯的新调查发现，大约四分之一（23%）的人从未清洁过手机。

按性别划分的话，超过四分之一的男性从未清洁过手机（26%），女性则是20%。为了弄清大多数手机的肮脏程度，研究人员估计，从未清洁过的经常使用的智能手机可能比整个家用浴室携带更多的细菌。

根据由抗菌白光公司Vital Vio进行的调查，智能手机通常会接触各种形式的细菌，包括链球菌、葡萄球菌和大肠杆菌。

另外，调查还发现，当双手都忙时，五分之二的美国人（41%）甚至说他们会毫不犹豫地将手机放在嘴里。除手机外，还有超过一半的受访者（51%）承认会将钥匙放在嘴里，而54%的人会把信用卡放在嘴里。更令人惊讶的是，有34%的人甚至在双手都忙时将现金放在嘴里。

不要将手机随身带到特别脏的地方（例如浴室），这是保持手机清洁的一种方法。但似乎很多人都有这个坏习惯。总体而言，有88%的美国人通常将手机随身带入浴室，而近一半（46%）的美国人说，他们总是将手机随身带到公共厕所。女性（90%）比男性（85%）更有可能将手机带入浴室，但是从调查结果中可以明显看出，这几乎是一个普遍的问题。

有趣的是，调查还显示，父母（93%）比非父母（83%）更倾向于在浴室里接电话。调查认为这是因为父母利用洗手间来逃避压力。

也不仅仅是智能手机，键盘可能藏有很多细菌，尽管48%的美国人经常在办公桌旁吃午餐，但只有三分之一的人每周清洁办公桌一次，五分之一的在职美国人在吃饭前不洗手。

总体而言，似乎许多美国人需要整体上加强清洁工作。超过一半（52%）的受访者说，他们仅在表面明显变脏时才在家中清洁表面。虽然大多数美国人非常勤奋地每周清洁一次浴室（80%）和厨房（87%），但五分之一的人称每月仅清洁一次他们的卧室（18%）和家庭办公室（21%）。

50%的美国人宁愿在公共交通工具上吃饭也不愿在自家的浴室里吃饭，听起来这似乎是有道理的，谁愿意在浴室里吃饭呢？但根据研究小组的说法，基本上所有形式的公共交通工具都可能比你的浴室更脏，而且细菌更多。