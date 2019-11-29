5000多张人脸照标价10元：你的脸，可能正被“贱卖”

IT之家11月29日消息 随着AI和大数据的发展，人脸信息成为越来越重要的个人信息。无论是移动支付还是安防准入等场景都需要人脸来进行识别，因此人脸已成为现代装社会人们最重要的个人信息之一。不过据央视报道，有记者发现这类人脸照片竟在网上被公开兜售且售价很低。

据报道，记者在互联网平台“转转”上搜索“人脸数据集”等信息后便立刻弹出了这样一件商品，商品名为“人脸相关算法训练数据集”，标价10元。据介绍，这个数据集包含5000多张人脸照片，甚至还包括有一个人不同表情的脸部照片。

记者通过平台与销售者取得联系，销售者表示这些照片尚未经过授权，他也坦言经过授权的个人照片肯定不是这个价了。同时记者还在贴吧中发现有卖家在公然兜售人脸数据，记者尝试联系到一位卖家后得到了更为详细的价格信息：不带身份证的高清大头照五毛钱一张，姓名、身份证照片、银行卡和手机号都有的四要素齐全的照片四块钱一份。

除了面部资料被公开贩卖外，一些App也存在没有任何协议来确保用户上传的人脸照片不被滥用导致App随意采集用户的人脸数据信息的现象。有的App还存在过度索取用户个人信息的现象。

有的App在使用条款里就明确要求：“用户在任何时间段在App发表的任何内容（包括自拍）的著作财产权，用户许可App开发者在全世界范围内免费地、长期性地、不可撤销地、可分许可地和非首批地使用的权利。”使用的权利也包括多个方面，包括但不限于复制权、发行权、出租权、展览权等。

对于这类现象，据中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍表示，不管把这个图像、头像人脸识别的内容，用作什么内容你都不得干预，就相当于免费给它使用一样，而且不得撤回，所以这个是一个违反法律的规定。同时也有专家表示人脸信息使用的种种行为都应该纳入法律的监管范围内，这样才能促进人脸识别产业长远健康发展，又确保消费者的人脸信息等个人信息不被非法采集使用甚至交易。