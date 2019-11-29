韩国运营商今年5G投资达70亿美元，政府计划将5G频谱量翻番

北京时间11月29日消息 据外媒报道，韩国科学和信息通信技术部本周表示，希望到2026年在目前分配用于5G网络的2680MHz频谱再增加2640MHz带宽。

该项目被称为5G+频谱计划，旨在使韩国拥有全球最宽的5G可用频谱。如果这一目标得以实现，那么到2026年韩国将有5320MHz的5G频谱可用。

韩国政府表示，目前分配的频谱带宽旨在启动全球首个5G商用网络，而额外的频谱带宽将为流量爆炸式增长和在基于5G的新行业中进行使用做准备。

不过，韩国政府尚未宣布将以何种方式或用途划分哪些频谱。

上述部门补充称，具体的部署时间表仍在制定当中，但表示将与专家和私营部门讨论有关智慧城市、智能工厂和自动驾驶汽车等战略企业的监管规定，然后在12月宣布最终计划。

韩国计划在明年部署毫米波5G独立服务。

图：韩国信息和通信技术部长Choi Ki-young（右二）与韩国三大电信运营商CEO。

图片来源：Yonhap。

另据韩联社报道，在本周五的一场活动上，韩国信息和通信技术部长Choi Ki-young敦促韩国运营商扩大5G网络基础设施投资，从而使该国成为5G技术的全球领导者之一。

数据显示，自今年4月商用5G移动服务以来，截至11月2日，韩国已有400万用户5G签约用户。随着5G智能手机的发布，这一超高增长趋势有望继续。2019年，韩国本土电信运营商在5G相关方面投资了8.2万亿韩元（70亿美元），较去年增长了50%。