董云庭：中国5G资费全球最低，5G投资达两万亿左右

“2019新浪金麒麟高峰论坛”于11月28日在北京举行，主题为“新征程新使命”。中国电子信息行业联合会专家委员会主任董云庭发言称，目前中国5G资费标准还是全世界最低的，韩国、日本、欧洲、北美，韩国计算人民币的话是资费325元/月，美国是60-70美元/月，大部分资费都超过400，中国差不多120、130的水平。

“我们初步测算一下，5G布网的投入相当于4G的5倍左右，当年4G是通过4000多亿的投资，5G的投资应该是在两万亿左右。”在董云庭看来，定价和投资对于5G能不能走上健康发展的道路至关重要，“定价低了回收就慢，因为这两年运营商也在往下走，它也没有更多的钱，它也要通过回收以后再投，也不可能一下子就投下去。这是未来5G到C端需要解决的一大问题。”

以下为董云庭发言实录：

王冠雄：3G、4G、5G，如果3G、4G产生了美团、小米这样的企业，新的5G时代到来之后，产生了哪些巨大的红利？决绝性因素和关键节点在哪里？第一个问题嘉宾回答一下，请大家用两三句话简明扼要地说出你认为5G相比于4G最大的特点，可以从商业、技术、产业政策不同的角度。

董云庭：我个人认为5G主要有这么五大优势。第一个是快速，跟4G比向于4G速度的5倍。第二个是低时延，当时定的标准是0.5毫秒，中国移动做不了，所以现在大概取的1毫秒，而4G时延的时间是10毫秒。第三个是高可靠性。第四个可能是广连接，大家知道后来还有一条它的移动性特别好，因为有了这么五个优势，所以无论是C端、B端，一定会有更多的应用。我非常同意信通院的说法，5G更多的应该是B端的应用。谢谢！

王冠雄：下一个问题是问董主任，现在大家都说5G是万物互联，但是我们可以看到一个很现实的问题，各个大公司各有各的标准，华为有它的标准，小米有自己的标准，甚至包括家电，海尔也有自己的标准，有没有一个国家标准来规范相关的协议？5G对工业互联网有很大的促进作用，制造业也是我们国家的根基，具体体现在哪一块？

董云庭：我有一点非常同意，5G从C端来看，它的应用跟4G没有差距，更多的应用是在B端，包括数字经济、工业互联网、远程监控、车联网，8K电视、3D打印等等，但是最主要的5G应用是工业互联网，工信部从去年初开始力推，投了10亿，力推工业互联网平台的建设。前天又发布了一个新的文件，有两句话我觉得挺有意思的，第一句话工业互联网可能是第四次工业革命的重要支撑，5G是新一代通信技术的发展演进方向，这两者结合起来就变成了国民经济加快数字化、智慧化转型的重要途径。

我给大家简单介绍一下。从去年实施以来，在工业互联网实施以来用得也并不多，但是经过快两年的努力，现在重要的工业互联网平台大概已经有65个，包括阿里巴巴，我昨天就在看阿里巴巴的工业互联网平台，它是属于全价值链的，因为它有融资、有物流、有销售渠道，做得非常好。第二个，在精密仪器制造过程当中也用得非常多。现在已经在很多工业部门开始应用。重点在65个平台，平均的设备连接数是60万台，平均的工业协议，因为设备的连接目前最大的问题是工业协议不一致，这个问题解决不好。但是这些企业在探索的过程当中已经解决了一部分，一般协议相对来说还是比较一致的。模型平均大概830个。现在推进工业互联网最大的瓶颈就是工业软件，但是我们现在平均有830个，我觉得已经有了比较明显的进步。六十几家重点平台公司2018年利税800万，注册用户50万，活跃的用户不多。但是现在工业互联网，因为5G商用化，我个人认为没有三年时间不行。第一，这三家运营商资金不足，因为5G是高频段，所以它的辐射能力是有限的，布基站的时候，4G布一个基站，5G必须布三个，另外5G比4G贵。另外我们现在的铁塔都不够，因为计划当中是1500万台基站，再有一个，这1500万台基站将来的管理人员还是一个问题。你们不要小看功耗的问题，5G要解决功耗的问题。功耗过高的话，稳定性就比较差，第二个，能耗量偏大。

王冠雄：下一个问题想问资费问题，5G套餐已经商用，但是网友反馈说5G套餐太贵，董老师从专家的角度看5G套餐应该达到怎样的区间用户能够快速普及？

董云庭：目前相当于资费的标准还是全世界最低的，韩国、日本、欧洲、北美，韩国计算人民币的话是资费325元/月，美国是60-70美元/月，大部分资费都超过400，中国差不多120、130的水平，但是同时引起另外一个问题，我们初步测算一下，5G布网的投入相当于4G的5倍左右，当年4G是通过4000多亿的投资，5G的投资应该是在两万亿左右。我个人认为对于5G能不能走上健康发展的道路至关重要，定价低了回收就慢，因为这两年运营商也在往下走，它也没有更多的钱，它也要通过回收以后再投，也不可能一下子就投下去。这是未来5G到C端需要解决的一大问题。