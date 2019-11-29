三星改进量子点结构，将QLED寿命提升至100万小时

11月29日消息，据国外媒体报道，三星电子的研究人员已经研发出一种延长量子点发光二极管（QLED）寿命和效率的新方法。

三星研究员Eunjoo Jang博士和三星高级技术研究所首席研究员Yu-Ho Won博士领导的研究团队，改进了量子点的结构，量子点由环保型磷化铟制成。他们的研究主要是降低中心能量的流失，同时加快电流的吸收。研究结果表明，QLED的效率提高了21.4%，寿命延长到了100万小时。

大多数QLED研究都使用镉作为光源，这是因为镉具有非凡的延展性和完整性，且它的性能最好，但问题是镉是有毒的，而磷化铟是无毒的、环保的。所以，磷化铟的使用也算是他们取得的另一项重要成果。

与有机发光二极管（OLDE）中使用的有机发光材料相比，基于量子点的二极管具有更纯净的颜色、更长的寿命、更低的制造成本和更低的功耗。

尽管研究人员还不确定他们是否能将自发光QLED显示屏商业化，但这项技术可能成为未来旗舰电视和显示屏的决定性组成部分。

如果三星的最终目标是推出一款能够自发光的QLED显示屏，那么至少要等到2025年才能看到它的可行性。

今年10月，三星显示器公司（Samsung Display）宣布，到2025年，将投资110亿美元生产量子点（QD）显示屏。该公司在一份声明中表示，这110亿美元投资的重点是，将韩国一条LCD生产线转变为大规模生产更先进的“量子点”显示屏的设施。

TFT-LCD、AMOLED以及包括柔性显示等新型显示技术，它们的基础技术都是半导体技术，都可统称为半导体显示。半导体显示可定义为通过半导体器件独立控制每个最小显示单元的显示技术统称。