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Zdnet：入门级iPhone表现优秀，苹果应发力“中端机”

2019/11/29 10:58:56来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月29日消息 据Zdnet消息，全球智能手机市场出现销量下滑的现象，当苹果和三星在考虑如何刺激日益疲软的手机销量时，华为却实现了两位数的增长。分析机构Gartner的数据显示，华为在2019年第三季度的智能手机销量比去年同期增长了26%。

报道中称，Gartner分析师科扎(Roberta Cozza)表示，消费者也存在定价疲劳，对那些创新性不足但长期定价四位数（美元）的手机，购买欲望越来越小，“现在的手机定价超过了1000美元，但是创新却不多，消费者不明白升级的动力在哪里”，科扎说道。

去年苹果公司最畅销的手机是iPhone XR，649美元的售价相比iPhone XS/Max来说只是入门级价格，但是其市场表现却远强于iPhone XS/Max。Zdnet提到了现在中端手机市场的现状，称小米、OPPO、华为等品牌生产的中端手机其硬件规格与三星苹果相差不大，但其价格却比后两者便宜的多。

“三星意识到了用户购机意向的转变”，科扎说道“这就是为什么三星正在更积极进军中端市场的原因”——三星今年发布了多款中端机型，型号多配置却不差，相比S系列Note系列高昂的售价，这些中端机型的市场表现也很不错。

受竞争对手的影响，2018年苹果公司将部分iPhone、ipad、mac和AirPods的国区价格下调了近6%，原因是iPhone在中国的销量“低于预期”。

Zdnet认为苹果公司应该向三星华为学习，虽然苹果在降低成本或者在有些地区进行打折促销，“但这不足以刺激全球市场需求”。总结来看，Zdnet的观点很明确，还是iPhone定价太高，类似iPhone XR、iPhone 11这种相对iPhone XS或11 Pro而言，的确是“中端机”的价格，但却是旗舰机的配置，说是发力中端机市场，还是希望苹果能改变定价策略。

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关键词：iPhone 11华为三星苹果

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