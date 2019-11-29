滴滴出行推出1折拼车活动

11月29日消息，滴滴出行今天宣布升级拼车产品，针对在出行时间上有不同需求的乘客提供差异化的服务。滴滴还将在12月3日开启全民拼车活动，在活动当天拼车成功，价格仅为预估价格的1折。

滴滴出行联合创始人兼CTO张博表示，针对全城15分钟之后的出行需求，滴滴目前预测准确率能达到85%。也正是因为如此，滴滴出行在拼车业务上能有更高的运营效率，为乘客提供更多差异化的服务。

针对那些出行时间比较紧急的乘客，可以接受3分钟内的拼车出行；如果拼车不成功可以接受快车的服务，按照快车服务实时计价。滴滴出行表示，拼车业务是快车服务的延伸，通过拼车业务，滴滴出行是希望快车司机能提高座位的利用率。

而针对那些对于出行时间要求比较低的乘客，滴滴提供15分钟甚至更长时间的拼车需求，并且可以利用大数据模型匹配用户的需求，促成更多的拼车出行。

在12月3日当天，滴滴出行还将在全国包括北京、上海、广州、成都等26个城市上线全民拼车活动，拼车成功后可以按照快车预估价的1折计价，如果拼不成则按照快车实时计价。以快车预估价30元为例子，拼成的话价格为3元；如果拼不成价格则为快车的实时计价，在30元左右。活动当天，每单最高减100元，仅限12.3日当天，每人限两单。

滴滴出行网约车执行总裁陈熙在接受采访时谈到，拼车业务对于收入结构来说变化并不大，而目前的5折活动只是阶段性的活动推广，目的还是希望更多的用户用拼车，因为用得越多就会越便宜。

滴滴平台数据显示，自拼车上线以来累计有29亿人次使用过拼车，最近一年累计行驶45亿公里。在北京约有30%的滴滴用户会在通勤高峰时段选择拼车。