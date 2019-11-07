滴滴：对所有顺风车用户提供服务的时间均调整为5:00-20:00

IT之家11月7日消息 今日晚间，滴滴顺风车官方发微博正式宣布，对所有顺风车用户提供服务的时间均调整为5:00-20:00。

滴滴出行官方表示，感谢所有批评、关心和帮助滴滴顺风车的朋友，在听取各方意见建议之后，我们决定对所有顺风车用户提供服务的时间均调整为5:00-20:00。另外，我们也想跟大家分享一下我们在顺风车安全上的思考，希望大家耐心看完并多多给我们建议。

滴滴顺风车官方称，在听取各方意见后，我们决定调整顺风车试运营规则。

昨天我们公布了顺风车试运营的方案，其中一项关于用户夜间服务规则（女性用户5-20点、男性用户5-23点)，引发了大家的讨论和批评。

在方案公布前，我们并没有就这一规则面向公众做评议讨论，没能充分听取各方意见。同时因为考虑不周，沟通不当，给大家造成困扰了，我们深表歉意。

在听取各方意见建议之后，我们决定对这一规则进行调整，在顺风车小范围试运营期间，为最大程度保证试行产品服务的安全性，对所有顺风车用户提供服务的时间均调整为5:00-20:00。试运行期间（不收信息服务费），产品服务规则可能还会不断迭代优化，使用上会有各种不便，请大家谅解并给我们建议。

再次为昨天不当的沟通表示诚挚的歉意，请大家相信我们，和我们在过去一年里的安全努力，滴滴的初心也是希望所有用户和司机都能美好出行，平安回家。但面对复杂的顺风车出行安全难题，我们确实有很多不周到及目前尚无良策的地方，我们会在未来的日子里不断改进，不断听取意见，全力以赴做好出行。

此外，滴滴顺风车还分享了在顺风车安全上的思考，官方表示希望大家耐心看完并多多给我们建议。