《手部模拟器：生存》上架Steam：用“不灵活”的双手荒岛求生

IT之家11月29日消息 《手部模拟器：生存（Hand Simulator: Survival）》现已上架Steam，官方宣布游戏将于12月4日正式发售，支持最多6人联机，用不灵活的双手荒岛求生。

游戏介绍：



野生的岛屿、口渴和饥饿、危险的动物和昆虫，这就是测试你生存技能的完美地方。在这个模拟游戏中，你将用双手成就自己的梦想。

系统需求最低配置:



操作系统: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10



处理器: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300



内存: 2 GB RAM



显卡: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB



DirectX 版本: 11

存储空间: 需要 2 GB 可用空间

推荐配置:



操作系统: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10



处理器: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600



内存: 8 GB RAM



显卡: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB



DirectX 版本: 11

存储空间: 需要 2 GB 可用空间

Steam链接：点此访问