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调查：超两成年轻人依赖手机并成瘾，不用手机就心慌

2019/11/29 20:29:04来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月29日消息 1月29日，BMC Psychiatry杂志上的一项研究发现，23%年轻人非常依赖智能手机，以致上瘾。

伦敦国王学院的这项研究说，这种上瘾的行为意味着，如果人们停止使用手机，就会变得“慌张”或“沮丧”。此外，年轻人还无法控制他们花在手机上的时间。该研究警告说，这种成瘾对心理健康具有“严重不良后果”。

这项发表在BMC Psychiatry上的研究分析了涉及42,000名年轻人的41项研究，研究发现，有23%的人的行为与上瘾相符，例如由于无法使用手机而产生焦虑，过度使用手机以至于不利于其他活动。

研究说，这种上瘾的行为可能带来其他问题，例如压力，情绪低落，睡眠不足和学习成绩下降。

该报告的作者之一，来自伦敦国王学院精神病学，心理学和神经科学研究所的尼古拉·科克（Nicola Kalk）说：“智能手机将继续存在，并且有必要了解不健康的智能手机使用。”

科克博士说：“我们不知道是智能手机本身让人上瘾还是人们使用的应用程序。”“尽管如此，仍需要提高公众对儿童和年轻人使用智能手机的认识，父母应该意识到孩子在手机上花费了多少时间。”

但是剑桥大学MRC认知和脑科学部门的研究员艾米·奥本（Amy Orben）认为，不健康的智能手机使用与诸如抑郁之类的结果之间并不存在因果关系。奥本博士说：“以前已经证明，智能手机的作用不是单向的，情绪也会影响智能手机的使用量。”

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关键词：低头族手机党

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