（更新）喜加二！Epic免费领取育碧游戏《雷曼：传奇》

11月30日0点29分更新：据热心网友纠错，本周Epic国区领取游戏为《公理边缘（Axiom Verge）》，可能和《雷曼：传奇》在Epic锁国区有关。

《公理边缘（Axiom Verge）》（Epic国区）：点此喜加一

据IT之家小编测试，可以通过切换区域完成喜加二！领取《公理边缘》和《雷曼：传奇》两款游戏。当然需要在Epic没有进行过消费的账号。

▲IT之家小编测试，两个游戏都“白嫖”到了

IT之家11月30日消息 据Epic官方消息，现在可以免费领取育碧的休闲横板闯关游戏《雷曼：传奇（Rayman Legends）》，截止日期为12月6日。

据了解，《雷曼：传奇（Rayman Legends）》是育碧（Ubisoft）推出的一款休闲类横板闯关游戏，该游戏于2013年9月3日正式推出。

游戏中可以奔跑，跳跃，横冲直撞，有100多个关卡等待玩家攻破；在巡回赛模式下，还可以与您的好友大战一场功夫足球（本地无线连接多人模式）查看排行榜，了解您在世界各地的排名。官方表示根据节奏跳起来，音乐派对燥起来，一起打通疯狂音乐关卡。

《雷曼：传奇》是备受好评的《雷曼：起源》的续作，改进了该系列游戏的画面而且增加了比较有特色的生存模式和多人模式等。

《雷曼：传奇（Rayman Legends）》（Epic非国区）：点此喜加一