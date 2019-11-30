内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>笔记本

荣耀MagicBook系列笔记本12月1日00: 00正式开售：3299元起

2019/11/30 12:47:48来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月30日消息 荣耀早前正式发布新款荣耀MagicBook 14/15，全系采用AMD显卡+PCle NVMe SSD和DDR4内存。该系列笔记本新品也将于12月1日00: 00正式开售，首销当天享200元优惠。

配置方面，荣耀MagicBook 15采用了AMD的锐龙3000系低压处理器，双通道DDR4内存和PCIe SSD，搭载了隐藏式摄像头和指纹式电源开关。

设计方面，荣耀MagicBook 15采用了钻切蓝边的设计，看起来更加时尚，屏幕的屏占比也达到了87%，重量控制在1.53kg；荣耀MagicBook 14笔记本采用了三边窄边框设计，4.8mm微边框，比上一代窄0.4mm。通过了德国莱茵低蓝光认证。硬件方面，最高搭载AMD锐龙7 3700U处理器，Radeon RX Vega 10 Graphics显卡；同时全系采用PCle NVMe SSD和DDR4内存。

价格方面，全新荣耀MagicBook 3299元起，具体价格如下：

Windows版本：

MagicBook 14

R5+8GB+512GB 3899元

R7+8GB+512GB 4199元

MagicBook 15

R5+8GB+512GB 3899元

科技尝鲜版（Linux）：

MagicBook 14

R5+8GB+512GB 3599元

R7+8GB+512GB 3899元

MagicBook 15

R5+8GB+256GB 3299元

R5+8GB+512GB 3599元

京东荣耀MagicBook 15 15.6英寸全面屏轻薄笔记本电脑 第三方Linux版（锐龙R5 3500U 8G 256G 钻切蓝边）冰河银3299元直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：荣耀MagicBook

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有