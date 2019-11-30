荣耀MagicBook系列笔记本12月1日00: 00正式开售：3299元起

IT之家11月30日消息 荣耀早前正式发布新款荣耀MagicBook 14/15，全系采用AMD显卡+PCle NVMe SSD和DDR4内存。该系列笔记本新品也将于12月1日00: 00正式开售，首销当天享200元优惠。

配置方面，荣耀MagicBook 15采用了AMD的锐龙3000系低压处理器，双通道DDR4内存和PCIe SSD，搭载了隐藏式摄像头和指纹式电源开关。

设计方面，荣耀MagicBook 15采用了钻切蓝边的设计，看起来更加时尚，屏幕的屏占比也达到了87%，重量控制在1.53kg；荣耀MagicBook 14笔记本采用了三边窄边框设计，4.8mm微边框，比上一代窄0.4mm。通过了德国莱茵低蓝光认证。硬件方面，最高搭载AMD锐龙7 3700U处理器，Radeon RX Vega 10 Graphics显卡；同时全系采用PCle NVMe SSD和DDR4内存。

价格方面，全新荣耀MagicBook 3299元起，具体价格如下：

Windows版本：

MagicBook 14

R5+8GB+512GB 3899元

R7+8GB+512GB 4199元

MagicBook 15

R5+8GB+512GB 3899元

科技尝鲜版（Linux）：

MagicBook 14

R5+8GB+512GB 3599元

R7+8GB+512GB 3899元

MagicBook 15

R5+8GB+256GB 3299元

R5+8GB+512GB 3599元