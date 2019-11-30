“不务正业”：拳头游戏发布《英雄联盟》2019全明星赛主题曲

IT之家11月30日消息 今日凌晨，《英雄联盟》官方正式公布了2019 LOL全明星赛主题曲《群星启航》。《群星启航》由拳头游戏音乐团队作词，Prblm Chld和拳头游戏音乐团队制作，new.wav担任主唱，Prblm Chld和new.wav作为客串艺人。

据悉，《英雄联盟》2019全明星赛将于北京时间12月6日至8日在拉斯维加斯HyperX Esports Arena举行。来自LPL赛区的Doinb、TheShy、Tian和Uzi，来自LCS赛区的Bang、CoreJJ和Sneaky，来自LEC赛区的Bwipo、Caps、Jankos和Mikyx，以及来自LCK赛区的Clid、Faker和Peanut将参加比赛。

具体安排如下（均为北京时间）：



第一日比赛（12月6日）

无限火力模式赛上午 8:00

1v1单挑赛32强第一部分上午 9:00

云顶之弈达人赛上午 10:00

5v5表演赛–欧美对抗赛上午 11:00

云顶之弈英雄联盟电竞选手赛上午 12:00

1v1单挑赛32强第二部分下午 13:00

第二日比赛（12月7日）

双人共玩模式赛上午 8:00

1v1单挑赛16强上午 9:00

云顶之弈达人赛上午 10:00

5v5表演赛中韩对抗赛上午 11:00

云顶之弈英雄联盟电竞选手赛上午 12:00

1v1单挑赛8强下午 13:00

5v5表演赛下午13:30

第三日比赛（12月8日）