美国感恩节在线消费首次突破40亿美元，移动销售占45%

11月30日消息，据外媒报道，市场研究公司Adobe Analytics发布最新汇编数据显示，美国感恩节当天在线购物消费达到42亿美元，这是感恩节在线销售额首次突破40亿美元大关，较去年37亿美元的网上销售额增长14.5%。不过，总体消费依然略低于预估的44亿美元。

在浏览和转化率方面，智能手机和平板电脑的表现依然强劲。Adobe Analytics表示，感恩节当天45%的销售额来自移动端，较去年的33.5%增长了24.4%。

Adobe Analytics负责商品和平台的副总裁杰森·伍斯利（Jason Woosley）说:“感恩节在线消费首次突破40亿美元，并迅速成为消费者加快假日消费和购物的首选节日。通过加大折扣力度和提高感恩节销售的意识，大型零售商得以实现收入翻三倍的增长幅度，从而带来了总计42亿美元的消费支出(同比增长14.5%)。但不要指望这种势头会很快放缓，由于黑色星期五预计会有75亿美元的在线消费，很明显，零售商和购物者的购物狂热高潮还没有到来。”

在感恩节当天，大型零售商的营收继续激增，部分原因是它们有更多的商品出售。Adobe Analytics表示，年收入超过10亿美元的“电子商务巨头”感恩节当天销售额增长了244%，而规模较小的零售商仅增长了61%。这在一定程度上可能与大型零售商通常有更高效、更灵活的送货方式有关：今年，61%的网上购物者计划利用当日达或店内/路边取货。Adobe Analytics说，到目前为止，这类产品在本季度的销售额比去年增加了39.9%。

Adobe Analytics实时跟踪美国前100大零售商中的80家，包括5500万个SKU（库存保有单位）和假期销售期间的约1万亿笔交易。当天早些时候，这家机构指出，截至美国东部时间下午5点，在线销售额为21亿美元，同比增长20.2%。约有46.4%的网购是通过智能手机完成的，比2018年的33.5%增长了近13个百分点。与此同时，智能手机浏览也有所增长，63.4%的访问量来自智能手机，而当月这个比例为56.6%。

在此之前，Adobe Analytics在上午10点表示，网上销售额为4.7亿美元，较去年同期增长14.5%。总体而言，感恩节当天的总销售额有望达到44亿美元。

与此同时，电子商务后端提供商Shopify使用来自Shopify API进行销售的在线零售商的数据，实时跟踪假期期间的销售情况。Shopify称，在东部时间下午3点零5分的高峰期，每分钟销售额为67.1万美元。该公司公布的感恩节最后数据显示，当天约530万名消费者为其商家带来了4.42亿美元的收入。总的来说，销售额比去年同期增长了62%。

与Adobe Analytics的数据基本相似，Shopify发现，69%的销售额来自移动设备，其中服装和配饰是最受欢迎的类别，而纽约是最畅销的城市。随着交易的进行，用户购物车的平均消费额逐渐攀升，全球的平均为81.12美元，而美国的平均价格接近82美元。

感恩节之后，现在所有人的目光都盯住了“黑色星期五”。在网上购物获得青睐之前，“黑色星期五”(感恩节后的第二天)通常被视为传统假日购物季的开始。然而，随着互联网崛起，以及争夺购物者注意力的竞争加剧，零售商们已经越来越早地开始实施他们的策略，以期在销售额上取得突破。

有分析师在本周早些时候指出，许多零售商今年提前完成了“黑色星期五”的促销活动。到目前为止，11月份的销售额已经达到530亿美元。今年的假日销售总额预计将达到将近1440亿美元。感恩节当天，Fire TV、苹果笔记本电脑和惠普笔记本电脑是最受欢迎的电子产品。

在接触购物者方面，付费搜索占所有购买的24%，而社交网络(20%)和电子邮件(9.4%)分别是第二和第三受欢迎的接触消费者方式。网红引导了十分之一的消费者购买产品。

Adobe Analytics负责商品和平台的副总裁杰森·伍斯利（Jason Woosley）表示：“迄今为止，网上销售的强劲表现表明，假日购物比以往任何时候都要早得多。在感恩节的前一天，像电脑这样的流行商品会有很大的折扣，这表明这个季节许多最划算的商品已经开始出售了。这导致了在线销售的显著增长(同比增长16.1%)。对零售商来说，重要的是要了解提前打折是否会推动整体零售业的持续增长，还是会促使消费者提前消费他们的假期预算。”

Adobe Analytics指出，今年“黑色星期五”的销售额预计可达74亿美元，比去年增长14.9%。