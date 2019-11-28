有内味儿了：谷歌为庆祝感恩节上线“手掌火鸡”Doodle

IT之家11月28日消息 Google往往会为了纪念某一事件、人物、节日等而更换具有特色的Doodle。据外媒CNET报道，感恩节将至，谷歌于周三正式放出了庆祝感恩节的全新Doodle设计来提醒人们常与家人保持联系。

谷歌今年设计的感恩节Doodle主要内容就是用蜡笔（手掌）画出的火鸡图案。谷歌表示：“今天的Doodle主要是为了庆祝感恩节的到来，向‘手掌火鸡'致敬。感恩节是一个阖家团圆的节日，所有美国人都要在11月的最后一个星期四庆祝这个节日。”