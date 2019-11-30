今日头条发布2019年健康大数据，失眠低龄化引关注

11月30日消息，2019今日头条算数健康大会公布的最新数据显示，过去一年，今日头条平台上健康类资讯阅读量高达540亿。“失眠”首次上榜“十大最受关注疾病”，“医生”以55.5亿的阅读量成为今日头条健康领域最受关注的热词和群体。

数据显示，2019年，每天约有3500万人在今日头条上浏览健康内容，健康类资讯阅读量高达540亿，比2018年增加了60.7%，是2015年的近11.5倍。最新数据显示，我国城乡居民健康素养水平提升17.06%，其中基本知识和理念素养提升最多，达30.52%。可见，健康科普知识关注与健康素养提升呈正相关。

实际上，上升的不仅是阅读量，还有网友累计11亿人次的高频互动。其中健康类内容的收藏数超7.2亿，比2018年增长了50%；点赞数超3.2亿，增长最快，达461%；评论数8600万，增幅139%。

今日头条平台健康关注度数据还显示，18-23岁之间的95后对健康兴趣度上升最明显，达46.9%，涨幅高于50岁以上人群的44.5%。“表面奶茶三杯、背地里偷偷减肥”“热衷蹦迪的年纪，已经开始为冻龄努力”这样的行为被戏称为“朋克养生”，但已是当下主流消费方式之一。

出乎意料的是，控烟成为2019年网友最爱一吐为快的话题，紧随其后的分别为：有机食品、医院检查、白血病男童、生孩子、名人去世、献血、肌肉抽筋、掏耳朵、心脏支架。

我国烟民数量巨大，控烟是重要的健康促进手段。中国疾控中心发布的最新数据显示，2018年我国15岁及以上人群吸烟率为26.6%，其中，男性中吸烟者占比为50.5%，女性中吸烟者占比为2.1%。这与《“健康中国2030”规划纲要》的控烟目标——“2030年15岁以上人群吸烟率下降至20%”仍有较大差距。过去的一年，关于明星能否抽烟、成人是否有吸烟自由、抽烟的危害等成为热议焦点，将控烟这个老话题推向榜首。

“失眠”闯入十大最受关注疾病 “医生”位居热词榜首

在今日头条此次公布的“十大最受关注疾病”中，“失眠”以3.5亿之高的阅读量成为闯入者，位列第七位，前三甲仍被癌症、糖尿病、高血压3张“老面孔”占据。“十大最受关注疾病”还有痛风、艾滋病、胃病、高血脂、冠心病、肝病。

“敷最贵的面膜，吃最贵的保健品，点最便宜的外卖，熬最深的夜”，成为当下不少年轻人生活的真实写照。数据显示，我国超2亿人存在睡眠问题或睡眠障碍症，其中失眠最常见，90后成为购买助眠类产品的主力军。与此同时，中国睡眠研究会2018年发布的报告发现，失眠重度患者超六成为90后。中国医师协会睡眠分会主任委员叶京英教授在其同名头条号上分享到，年轻人普遍不太重视睡眠，如果一周大于4天，每天睡眠不足6小时就属于频繁熬夜了。频繁熬夜可能让人“变傻变丑”，最严重的后果是免疫系统不行了，人体抗肿瘤能力也会随之降低。

今年的“十大最受关注健康热词”榜上，“医生”位居第一，阅读量高达55.5亿，成为今日头条健康领域最受关注的热词和群体。紧随其后的分别为食物、癌症、患者、血管、糖尿病、营养、肝脏、血糖、中医。

今日头条内容生态总经理洪绯先生表示，今日头条上的健康类账号增长快速，在2019年达6.3万个，分别是2018年、2015年的1.3倍、15.3倍。这6.3万名创作者繁荣了健康内容生态，过去一年累计生产了394.9万条内容，阅读量10万+的爆文近3.2万。