围棋世界冠军柯洁跨界成功，拿下腾讯斗地主锦标赛全民星赛冠军

IT之家11月30日消息 据腾讯棋牌消息，围棋世界冠军@棋士柯洁 今天成功拿下腾讯斗地主锦标赛全民星赛冠军！柯洁虽然以第三名获得决赛席位，但在决赛中以稳健的牌局策略一路过关斩将，9局结束以8300分的成绩获得冠军。首次参加斗地主比赛就取得了这么好的成绩。

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柯洁表示很激动，这是第一次拿到斗地主的冠军。对自己的冠军成绩很满意，只是对前两局的牌面不太满意，整体发挥没有什么致命失误。斗地主是自己接触过最多的牌类游戏。



