2019淘宝双12预热开启：跨店每满200减20元、狂送5亿红包

IT之家11月30日消息 12月1日0点起，淘宝双12“人民的宝贝”活动就将拉开序幕。与天猫双11类似，今年淘宝双12也将会放出海量红包，同时也会有满减和直降等多种优惠，点此前往。

大家比较关心的超级红包将在12月7日至12月12日期间发放，12月12日进入最终买买买阶段。



2019淘宝双12各分会场入口一览：

• 家电家居类 - 品质家电 | 家纺家饰 | 家装建材 | 五金机电 | 灯具电工 | 文教乐器

• 服饰鞋靴类 - 潮流男装 | 时髦女装 | 品质男鞋 | 流行女鞋 | 时髦内衣 | 运动户外 | 服饰配件

• 美妆母婴类 - 美妆个护 | 珠宝饰品 | 箱包配件 | 母婴潮品 | 童装玩具

• 居家生活类 - 天猫超市 | 生活百货 | 种花养宠 | 买遍全球 | 次元开仓

根据官方公布的双12节奏，12月1日至12月11日为活动预热期，淘宝每天会主推一个好玩的主题，为用户集中展示有趣的特色商品和内容，27个行业的不同商品、300多个细分的会场的商品将集中展现，包括淘宝和天猫的食品、健康、母婴、美妆个护、汽车、服饰、消电、家装、天猫超市、天猫国际等全品类商品参加。

此外，预热期还有淘宝的公仔互动玩法，开启寻宝、挖金币、瓜分红包的冒险之旅。

双12当天尖货大放价，每满200-20，多买多减，上不封顶；0点抢第二件半价、前n分钟让利巅峰 ，限时折上折；疯抢5折大额神券，最高300-200大额券，爆款直降低至5折。

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