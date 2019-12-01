今年黑五在线消费额达74亿美元，苹果Airpods等电子产品最受欢迎

12月1日讯 根据Adobe Analytics收集的数据，在今年“黑色星期五（Black Friday）”，美国消费者在网上花费了74亿美元，成为美国有史以来第二大网络购物日。

根据Adobe的数据，今年的黑色星期五以74亿美元的销售额不仅成为黑色星期五有史以来销售额最高的一天，还仅次于去年“网购星期一（Cyber Monday）”的79亿美元，成为有史以来在线收入第二高的一天。消费者的平均订单价值为168美元，同比增长近6%，也创下了黑色星期五的新纪录。

截至美国东部时间上午9点，“小企业星期六（Small Business Saturday）”的在线消费也已经达到4.7亿美元，比去年增长了18%。Adobe表示，当天的销售额有望超过30亿美元。

据Adobe的数据，美国在线销售额较去年增长了约20%。Adobe预计今年网购星期一的消费额将达到创纪录的94亿美元，较上年同期增长18.9%。

周五Adobe表示，感恩节当天网上购物总额已达42亿美元，较去年增长14.5%，创历史新高。最受欢迎的购物项目包括迪士尼的《冰雪奇缘2》玩具、FIFA 20等电子游戏，以及苹果Airpods和三星电视等电子产品。

尽管塔吉特和沃尔玛等一些传统实体店已成功向网上购物商店转型，但科尔（Kohl‘s）、Gap和梅西百货（Macy’s）等其它实体店却举步维艰。塔吉特的股价今年以来上涨了约95%，沃尔玛上涨了近30%，但科尔、Gap和梅西百货的股价今年以来下跌了25%以上。