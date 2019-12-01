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宏碁将推“Powergem”笔记本，散热能力媲美台式机

2019/12/1 6:53:38来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月1日消息 不久前，宏碁在IFA上推出一款新型CPU导热材料，官方称可使处理器性能提高12%。现在，根据福布斯的最新报道，宏碁“Powergem”散热笔记本即将到来，散热能力将会媲美台式机。

福布斯报道称，宏碁正使用一种名为PowerGen的专利材料来为笔记本导热，使笔记本电脑的运行速度可以达到台式机的水平，搭载这种导热材料的笔记本电脑最早可能在12月面世。

宏碁联合首席运营官Jerry Kao表示：“我们的笔记本甚至可以比台式机更好。”一般来说，桌面游戏设备的性能要比笔记本更强，而宏碁称其PowerGen笔记本电脑在保持轻薄的前提下，比竞争对手的台式机将更强大。

除了PowerGen专利材料外，宏碁还在探索更好的散热风扇设计，宏碁称他们的一些散热技术，可以让笔记本变得更薄。

根据之前的报道，宏碁表示，新款的导热界面材料（TIM），提升了77.7%导热效率，可以实现12.5%的CPU性能提高。

外媒在与宏碁代表交谈时了解到，宏碁称这款散热材料的效果比液金还要好，但还需要进一步的实验来证明。

宏碁表示，新款的散热材料增加了导热性，预计这将减少笔记本电脑内部散热器的尺寸，从而实现更高的性能和更薄、更轻机身设计。宏碁计划在其Helios 700系列笔记本电脑和Orion 9000台式机的新版本中使用这款散热材料。

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关键词：宏碁笔记本散热

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