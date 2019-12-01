国行Switch发布在即，腾讯发文介绍《超级马力欧兄弟》

IT之家12月1日消息 日前，任天堂Switch国行版与中文宣传海报已现身天猫第三方店铺，信息显示其售价为2099元，将在本月发售。现在，腾讯官方的预热也来了，腾讯NintendoSwitch官方微信公众号昨晚发长文介绍了《不断进化的马力欧和他的伙伴们》。

在文章中，官方详细介绍了“马力欧”的前世今生，从《森喜刚》第一次出现马力欧的样子，再到后面的《马力欧兄弟》和《超级马力欧兄弟》，再到之后的马力欧网球、足球、篮球、高尔夫球，和建筑工、裁判等等。

腾讯任天堂合作部详解“马力欧”的前世今生：

马力欧的形象诞生于 1981 年，最早登场于投币游戏《森喜刚》，是玩家们控制的主角。当时和现在不同——一款游戏往往没有完整的世界观和角色设定。因此，《森喜刚》里的主角，在当时还没有名字。

在《森喜刚》里，主角除了左右横向移动和通过梯子上下之外，在大多数情况下只有一种能力：跳。因此，当时他有一个称呼，是“Jumpman”。“马力欧”这个名字则是他后来才获得的。

这个时期的马力欧，呈现的是像素风格。马力欧的一些特点，也在这个时期就已经存在，并且依然能在现在我们熟悉的马力欧身上看到。

在第一款以马力欧自己的名字作为标题的游戏《马力欧兄弟》里，马力欧有了自己的职业：水管工。而“水管”也成为了马力欧相关游戏里的重要元素。在《超级马力欧兄弟》里，您或许想钻到每一个水管里看看；在《超级马力欧64》里，马力欧的首次全身 3D 化亮相，也是以从水管中跳出来的动作完成的。

因此，虽然马力欧对网球、棒球、足球、赛车样样在行，并且看起来大部分时间他都是在去救桃花公主的路上，但这也不意味着他丢掉了水管工这份工作。

随着系列的发展，马力欧的形象也在被不断地调整，但他身上一些前文所述的标志性特点是被一直保留下来的——马力欧游戏里的要素也是如此。每款游戏的内容各有不同，但不同游戏里登场的伙伴和敌人都是马力欧世界观的一部分。很多角色可能一开始只是关卡里阻碍马力欧前进的敌人，但后面则在马力欧系列的世界观里担任着重要职责，甚至有了自己当主角的游戏。

比方说，酷霸王在大部分时候都算是马力欧的死对头，但是两人也有很多次合作；桃花公主虽然常常需要马力欧来拯救，但是在马力欧系列的体育类游戏里，她的活跃度并没有输给马力欧；路易吉作为马力欧的双胞胎弟弟，在一开始，其能力和哥哥没有差别，但后来也逐渐有了自己的特点，并且在“路易吉洋楼”系列里担任了主角。

还有很多角色在马力欧系列的世界观里肩负着重要任务。在《超级马力欧兄弟》里初次登场的球盖姆，还是一个让人觉得麻烦的敌人，他会不断地扔出刺壳龟干扰马力欧。但是，在之后的马力欧系列里，球盖姆还担当了很多重要职责。比如在“马力欧卡丁车”系列里，他不仅是比赛开始的发令员，还会在车手遇到困难的时候帮助他们。

在“超级马力欧”系列的第一款 3D 游戏：《超级马力欧64》的一开始，有一段在蘑菇王国城堡周围飞行的画面，球盖姆是这段画面里出现的唯一一个角色。在游戏的全程中，他都像是在担当着“摄影师”的角色，玩家就像是在从他的摄像机里观察游戏世界，而调整视角的操作，也好像是玩家交给球盖姆来完成的。

因此，在马力欧系列里，或许没有永远的主角和配角。每个角色都有可能会因为游戏的需要而承担更重要的职责，并得到发展和描写。马力欧系列和很多其他的作品不同，可能并没有特别严密和严谨的设定和规矩，其世界观随着游戏的发展而不断扩充，新的角色也在不断地加入。

拿“超级马力欧”系列来说，马力欧的能力在每一款游戏里都会有一定的变化，比如《超级马力欧阳光》里，马力欧可以使用名为F.L.U.D.D的水泵；在《超级马力欧银河》里，我们可以用摇晃手柄的方式让马力欧使用旋转攻击（Spin）等。或许您会留意到，马力欧的这些能力，虽然都是为了让游戏有趣而存在的，但马力欧并非只是“获得”这些能力，而是要依靠那些作为新角色登场的伙伴们。

这些角色的个性，让游戏为马力欧提供的能力变得更加能被我们理解。比如，在《超级马力欧银河》里，马力欧的旋转能力来自于藏在他帽子底下的宝贝星，而每做出一次旋转攻击，马力欧都要等待宝贝星回到帽子里，才能执行下一次攻击。宝贝星的工作，和《超级马力欧64》里的球盖姆有一定的相似，他们不仅是作为一名角色加入游戏，不仅是游戏里的“设定”，更是为了让游戏有趣而存在着。

另一方面，马力欧自己也在不断地获得新的能力，以应对更加多样化的冒险。在《超级马力欧兄弟》里，马力欧就可以通过获得火球花来发射火球，而在“超级马力欧”系列的后续作品中，马力欧通过道具获得的能力也变得越来越多样化：可以获得披风，获得在空中滑翔的能力；可以变成企鹅马力欧，把敌人冻在冰块里；可以变得巨大，或很小，获得平常难以取得的体验。

从这样的角度来看，马力欧，和马力欧系列的所有角色，都是诞生于游戏、为了游戏而诞生的。无论是马力欧还是其他角色，他们都是为了让游戏有趣而存在的。也正是因为存在着游戏这种娱乐形式，马力欧才能受到大家的喜爱。也希望马力欧能够继续陪伴大家，一起享受游戏的乐趣。