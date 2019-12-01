央视曝光：违章查询、公积金等高仿App泛滥成灾，制作成本低

IT之家12月1日消息 继多款App被曝存在隐私问题后，央视今日再度曝光高仿App众多且制作成本低的问题，这些高仿App往往会让用户真假难辨，有的还会给用户带来相应的损失，一起来看一下。

据报道，记者在手机应用市场里输入“公积金”，查询到很多提供公积金查询的手机App，包括公积金管家、快查公积金、公积金查询等等。在如此数量众多的App中很容易出现仿冒App，比如公积金管家App，下载量达70余万次，里面充斥的却都是信用卡办卡和小额贷款广告，而另外一款相似的App同样无法查询，但是在菜饭中却有社保代缴功能，在输入身份证信息后便提示可进行缴纳社保等操作，但核心功能无法查询。

另外，在隐私条款中，一些App暗含很多非正常的要求。比如12123查违章App中要将车辆信息分享给第三方平台，公积金管家要求利用开放手机读取和发送短信功能，读取联系人、拍摄照片视频、还有录音等多项隐私功能。这些条款与App所提供的服务并没有关联性。

有专家表示，这些App对于群众的个人信息保护造成了极大的威胁，包括广告和非法信息骚扰等都对公民的信息及财产安全有着非常大的潜在危险性。

同时有记者发现在淘宝等电商平台上就存在着很多App制作的商家。据客服人员透露，这类App的制作从UI制作到交互体验商家可全部负责，同时App的建设周期一般为1-2个月，价格在2-5万元左右，数据方面也有专门的公司提供服务。记者还发现在淘宝中还存在着很多帮助App刷评论的服务，平均价格在0.5元-5元/条，这样高仿App开发者仅需数万元即可完成整个高仿App的研发过程。