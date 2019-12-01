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黑五网购破纪录，然而4800万美国人还在还去年黑五的债

2019/12/1 13:07:04来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月1日消息 据外媒报道，今年“黑色星期五（Black Friday）”美国消费者在网上花费了74亿美元，成为美国有史以来第二大网络购物日。不过据国外机构报告显示，有超过4800万的美国人还在还去年黑五所欠下的债务。

根据美国哈里斯民意调查机构的最新调研发现，4800万美国人还欠着上一季的债。有纽约居民在接受采访时表示，商家每年这个时候总是鼓励他们消费更多，从心理上这是一个很好的放纵借口。然而如果在七月的一个周四去购物就会觉得十分奢侈。同时也有消费者在接受采访时表示自己还欠着上个节日季的债，他表示自己并不知道为什么花了这么多，不过自己会努力偿还。

去年，根据美国零售联合会报道有超过16.5亿人在黑五购物季的周末购了物，平均每名消费者花了413美元。对此有业内人士表示，了解过度消费的原因很重要，人们不会仔细思考欠债的原因是自己挣得太少还是过度消费，如果花时间去思考欠债的原因而不是对目前欠债的状况感到担忧，那么一年后在这4800万欠消费债的美国人中过度消费的人会少很多。

根据Adobe的数据，今年的黑色星期五以74亿美元的销售额不仅成为黑色星期五有史以来销售额最高的一天，还仅次于去年“网购星期一（Cyber Monday）”的79亿美元，成为有史以来在线收入第二高的一天。消费者的平均订单价值为168美元，同比增长近6%，也创下了黑色星期五的新纪录。

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关键词：美国黑色星期五购物季电商

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