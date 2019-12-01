AMD新款线程撕裂者官方开箱：大盒套小盒，CPU巴掌大

IT之家12月1日消息 不久前，AMD 新款的线程撕裂者3代也上架了，分别是24核的3960X和32核的3970X。现在，官方发布了开箱视频，展示了这款CPU的包装，一起来看一下吧。

线程撕裂者3代开箱视频：点此观看。

首先是外包装，AMD一贯的黑红配色，包装盒的透明橱窗可以看到里面的CPU。

打开外包装后，是一个精致的小盒，透明设计，可以清楚看到里面的处理器。

打开包装就可以拿出CPU了，从图中可以看到线程撕裂者要比一般的消费级CPU大不少。

在包装盒的底部还有安装套具、三包凭证和信仰贴纸等。

AMD表示，32核的AMD锐龙Threadripper 3970X处理器和24核的锐龙Threadripper 3960X处理器专为满足应对苛刻工作负载的台式内容创建平台而打造，为专业内容创建者、开发者以及发烧友带来突破性的性能表现，两款处理器的参数如下图所示。

据介绍，两款处理器均采用业界领先的7nm“Zen2”内核架构，拥有多达88条PCIe 4.0通道和140MB/144MB高速缓存，AMD还表示全新32核锐龙Threadripper 3970X处理器是HEDT市场上同时兼具顶级速度和极致性能的台式机处理器。

在发布第三代AMD 锐龙 Threadripper处理器的同时，AMD也推出了全新Socket sTRX4接口平台，优化了Threadripper的可扩展性。与第二代AMD 锐龙 Threadripper处理器相比，其芯片组提供的带宽增加了4倍。