苏宁大客户年终采购季报告出炉：菊花茶、泡脚盆等养生品最流行

IT之家12月2日消息 年底企业福利哪家强？临近年终，又到了各家“攀比”公司福利的时候了，互联网公司的996青年即将晒出年会上的奇葩奖品，不少企业员工也将重现“左手一只鸡，右手一只鸭”的经典形象，把农特产带回家。

近日从事TOB采购业务多年的苏宁大客户公布了2019年年终采购季的趣味数据报告。报告分析了截至2019年11月30日，年终企业采购的整体数据，包括爆款单品、采购趋势等。

互联网“奇葩”福利多年终养生局占主流

报告显示，截至2019年11月30日，互联网企业的采购中，保暖秋裤的采购量增长210%，养生菊花茶、泡脚盆采购增长190%。

养生之外，最受互联网公司喜爱的采购单品分别是智能手机、零食礼盒以及苏宁卡。智能手机是移动互联网时代的必需品；而零食礼盒也是消解压力、放松心情的佳品；苏宁卡更是因“实惠实用”成为最受采购欢迎的产品之一。迈入30岁的90后互联网人开始实际起来。

“四世同堂”，各有所需

作为大型集团型企业的采购人，每到年终就会面对“四世同堂”，众口难调的局面。60后、70后习惯了每年发的健康土特产，刚刚成家的80后总是想着福利惠及到自己的孩子，90后和00后认为电子数码才是福利王道……

苏宁大客户给出的数据显示，在大型集团型企业的采购中，土特产的采购数据占比12%。随着苏宁拼购村的建立，东北庆安大米和盐源大凉山的苹果再次成为采购人的优选农产品。

既要满意度又要降本增效采购人很“南”

依托苏宁全场景，苏宁大客户企业采购一直在帮助企业采购的数字化改革。数据显示，在苏宁大客户搭建的电商平台采购平均可节约50%的采购成本。同时，苏宁大客户也针对企业福利采购，打造了双线采购平台，从商品供应链、系统搭建、物流配送、售后服务方面搭建了独立的B2B商用服务体系。

根据艾媒咨询发布的《2019年上半年中国企业采购行业研究报告》显示，苏宁大客户上线的电子合同、电子发票和数据报表等功能，获得了企业采购人的好评。