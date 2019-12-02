史诗级大饼游戏：《星际公民》众筹已超过2.5亿美元，正式版仍遥遥无期

IT之家12月2日消息 有争议的开发中的太空模拟器游戏《星际公民》（Star Citizen）现在已成功筹集了超过2.5亿美元的资金，但何时能玩到正式版还是个未知数。

开发商Cloud Imperium Games吸引了2,449,300名支持者投入资金，可获得太空游戏的早期访问，以开发这款令人印象深刻的游戏。

《星际公民》支持者军团已成功筹集了251,269,824美元。游戏官方网站上的资金图表显示每小时、每天、每周和每月提交的内容。仅在11月30日，粉丝们就筹集了1,770,538美元！

11月份是该游戏迄今为止最适合众筹的月份。整个11月，Cloud Imperium Games筹集了9,641,780美元。

至于众筹活动，《星际公民》已经达到了数亿美元的所有扩展目标。玩家需要提高的最后一个目标是增强舰船模块化，众筹价值65,000,000美元。

筹集了这么多钱，厂商也没闲着。在前不久所举办的活动中，游戏官方展示了一个完整的潜入任务的演示，在这个任务中出现了一颗名为「microTech」的新行星，行星上还有一座太空港，玩家将步行穿过这些高科技建筑之间，并乘坐一辆穿梭车，在潜入基地完成任务后，乘坐一辆漫游者逃离，而漫游者所驾驶的方向则是一艘用于逃跑的星际飞船。