互联网大佬们的电动汽车“寒冬”：裁员、诉讼、行业清算

一些中国最富有的企业大亨把数十亿美元资金投向了电动汽车公司，希望推动中国成为全球电动汽车市场的领头羊。但是现在，随着汽车销售放缓，政府削减补贴，一场清算似乎即将到来。

中国富豪马云、马化腾、李彦宏、许家印的旗舰公司赌定，电动汽车将成为“带轮子的智能机”，能够把乘客连接到公司的其他业务上。但是如今，他们越来越难以从这一押注中谋取利润。他们的注资，以及总计融资180亿美元的数十家创业公司一起加剧了电动汽车泡沫。现在，这一泡沫似乎陷入了将要破裂的危险境地。

中国电动汽车市场的销量正在经历持续性下滑，迫使电动汽车制造商下调了利润展望。星展集团驻香港分析师瑞秋·缪(Rachel Miu)表示，随着中国进一步削减电动汽车购买补贴让汽车制造商凭借自身实力竞争，电动汽车市场即将迎来一次滑坡，即便是企业大亨的支持也可能也无法阻止。“对于新加入电动汽车行业竞争的公司来说，它们所要爬的是一个非常陡峭的山坡。”她说。

蔚来、小鹏汽车等公司的融资额及投资者

以下是中国科技巨头在电动汽车行业的布局以及面临的麻烦：

阿里巴巴：投资的小鹏汽车遭到窃密指控

在积累了400多亿美元的财富后，马云在今年9月份卸任阿里巴巴董事局主席，但是他依旧保留了董事席位和影响力。阿里参与了广州小鹏汽车的多轮融资，包括在去年的一轮22亿元(约合3.13亿美元)融资。小鹏汽车的联合创始人何小鹏是前阿里高管。

小鹏汽车在去年推出了首辆电动汽车：5座SUV G3，今年目前为止卖出了11,940辆。这家创立于2014年的公司还与一些更为成熟的汽车制造商达成了合作，它与海马汽车合建的一座工厂每年可以生产15万辆电动汽车。另外一座工厂应该很快就会开始组装P7轿车，明年开始交付。

然而，小鹏汽车的发展之路并不缺少争议，一些新加入公司的工程师被指控在美国窃取了前雇主的商业机密。今年3月，特斯拉起诉了一位前公司工程师，指控他在离职加入小鹏汽车前将特斯拉文件、目录以及源代码副本上传到了个人云存储账户中。同样地，苹果在去年指控一位前公司工程师在加入小鹏汽车前窃取了自动驾驶汽车机密，这场诉讼即将开庭。

小鹏汽车G3 SUV

小鹏汽车否认存在不当行为。“我们坚定不移地走自主研发道路，”小鹏汽车总裁顾宏地表示，“知识产权对我们十分重要。”

作为小鹏汽车的第二大股东，阿里尚未置评。小鹏汽车在11月13日表示，小米集团参与了公司的另外一轮4亿美元融资。

腾讯：投资的蔚来汽车上市，然后裁员

马化腾是中国第二大富豪，旗下腾讯在2017年领投了蔚来汽车的10亿美元融资。蔚来汽车的销量已经超过2.6万辆，是少有的几家生产多款车型的中国电动汽车创业公司之一，并在去年赶在对手之前上市。

但是，随着蔚来汽车整体汽车销量下滑，公司在营销和不动产领域展开投资，蔚来汽车的亏损越来越多。蔚来汽车赞助了美国著名歌手布鲁诺·马尔斯(Bruno Mars)的音乐会，为车主开设了奢华俱乐部，里面有展厅、咖啡馆以及表演空间。截至今年8月，蔚来汽车开设了19家蔚来中心，总租金费用相当于截至3月份的12个月营收的6.3%。

“蔚来汽车选择了直销模式，注重用户体验。”蔚来汽车称，该公司目前没有计划关闭现有蔚来中心或开设新的蔚来中心。

蔚来汽车EP9

截至6月份的12个月，蔚来汽车营收为12亿美元，但亏损28亿美元，股价在今年大跌。当腾讯在今年9月份向蔚来汽车注资另外1亿美元时，该公司已经裁员大约20%。

“自从补贴削减以来，我们的销售一直承受着压力，”蔚来汽车CEO李斌表示，“现在的汽车销售已经进入了一个新时代，只有高品质产品和服务才能赢得客户。”

腾讯已表达了对电动汽车发展的支持，但尚未就蔚来汽车置评。

百度：投资的威马汽车被起诉

作为百度CEO，李彦宏将威马汽车纳入了百度发展自动驾驶汽车的计划中。百度在今年领投了威马汽车的30亿元融资，持有13%的威马汽车股份。

威马汽车首席战略官罗伯特·米切尔(Rupert Mitchell)表示，公司在去年推出了一款电动SUV车型，已经交付了逾1.9万辆。今年目前为止，威马汽车已经卖出了14,273辆由电池驱动的SUV，落后于巴菲特投资的比亚迪和蔚来汽车，但是领先小鹏汽车。威马汽车在11月22日推出了第二辆SUV车型。

威马汽车EX5

米切尔称，和那些由互联网公司员工创办的公司相比，威马汽车拥有一项优势。威马汽车创始人沈晖曾负责运营沃尔沃中国业务。

“我们不是从科技行业半路出家来尝试做大众市场汽车的。”米切尔称。

沃尔沃母公司吉利已经起诉威马汽车，要求后者为侵犯知识产权的行为赔偿21亿元。威马汽车否认有不当行为。

米切尔表示，威马汽车正在旗下全资工厂生产汽车，这有助于公司控制汽车质量。威马汽车将在明年启用第二座工厂，每年生产15万辆汽车，希望再融资10亿美元。百度不予置评。

恒大集团：意外入局对电动汽车寄予厚望

在电动汽车行业，一个更令人吃惊的入局者就是地产开发商恒大集团，该公司表示要在三年至五年内成为全球最大的新能源汽车制造商。这意味着它将超越特斯拉，后者刚刚在上海启用了一座工厂。2018年8月至2019年6月，恒大向电动汽车相关公司投资逾38亿美元，将在明年开始生产恒驰品牌汽车。

恒大想要建造10个生产基地，计划在2019年至2021年在新能源汽车上投资450亿元。今年11月10日，恒大健康宣布将投资近30亿美元将持有NEVS(国能电动汽车瑞典有限公司)的股份从68%增加到82%。

许家印

恒大创始人、亿万富翁许家印承认，恒大的房地产业务和电动汽车雄心之间没有太多重合。“我们没有造车所需要的任何人才、技术、经验或者生产基地，”许家印称，“那我们如何与世界上的老牌汽车制造商竞争呢？”

他的答案是，买买买。“只要我们能够买到的核心技术和公司，我们就会买。”他表示。

鉴于新能源汽车的烧钱属性，许家印这种不惜一切代价的策略可能会对恒大财务造成冲击。恒大的450亿元预算可能低估了他们要在电动汽车上的投入，恐加剧恒大的现金危机。

“鉴于恒大需亟需维持降价以便提高房屋销售的现金收入，此举可能会影响恒大房屋销售的利润率。”分析师克里斯蒂·洪(Kristy Hung)在11月22日的报告中称。