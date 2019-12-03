Imagination发布全新A系列GPU：性能暴涨，“15年来最重要发布”

IT之家12月3日消息 Imagination Technologies公司在2000年开始专注于提供针对移动设备优化的GPU IP，今天该公司宣布推出其第十代PowerVR图形处理架构IMG A系列（IMG A-Series），并将该新产品描述为Imagination 15年来最重要的GPU和IP发布，措辞非常有力。

目前，高通公司的骁龙处理器使用自家的Adreno GPU，三星的Exynos处理器和华为麒麟处理器使用ARM的Mali GPU。而联发科、Unisoc、Allwinner和Rockchip的处理器中都使用Imagination的PowerVR GPU。在苹果A9处理器之前，Imagination还是苹果唯一的GPU技术供应商。

根据Imagination的说法，A系列以相同的时钟频率和相同的制造工艺进行了重大改进。与目前交付的PowerVR设备相比，它的性能提高了2.5倍，机器学习速度提高了8倍，同时功耗降低了60%。

GPU设计商需要为客户（即芯片制造商）提供很大的灵活性，因此Imagination提供了高端的IMG AXT 64-2048，它提供2.0 TFLOPS，64 Gpixels和8 TOPS的AI性能。这将是Chromebook的理想GPU，甚至可以集成到服务器中。还有用于高端移动设备的IMG AXT 48-1536（1.5 TFLOPS，48 Gpixels和6TOPS），用于中端移动设备的IMG AXM 8-256。还有用于入门级电视和低端智能手机的AXE 2-16 (2 PPC, 16 GFLOPS, 2 Gpixels)和IMG AXE 1-16 (1 PPC, 16 GFLOPS, 1 Gpixels)。

与当前可用的其它GPU IP解决方案相比，IMG A系列可提供更高的性能、更低的功耗（与采用相同时钟和半导体工艺的竞品相比）和更低的带宽（与竞争对手使用相同的缓存大小），并且所有产品均占用更小的芯片面积。其架构还可提供强大的差异化优势，例如可确保50%的图像压缩数据（在大多数情况下是无损的，或者在特别的场景中采用视觉无损的压缩）。

Imagination Technologies首席执行官Ron Black博士表示：“自15年前推出首款移动PowerVR GPU以来，IMG A系列是我们最重要的GPU新品，并且是有史以来最出色的移动GPU IP。在所有的应用市场中，它都能够在更长的运行时间里以低功耗预算提供最佳性能。它确实是可应用于一切设备的GPU。”

IMG A系列已经在多个市场中授权给了客户，首批搭载该IP的SoC器件预计将在2020年供货。

Imagination还将在2020年发布其下一代GPU，即B系列。与Series-A相比，它将提供30%的性能提升，并且应该支持硬件光线追踪功能。

IMG A系列是Imagination Technologies有史以来发布过的性能最高的移动GPU IP，提供四种高性能配置：

•IMG AXT-64-2048旗舰版，拥有2.0 TFLOPS, 64 Gpixels的性能，以及8 TOPS的AI性能。

•IMG AXT-48-1536面向高端手机；其性能为1.5 TFLOPS、48 Gpixels和6 TOPS

•IMG AXT-32-1024面向高性能移动设备和汽车应用；其性能为1 TFLOP、32 Gpixels和4TOPS

•IMG AXT-16-512面向中高性能移动设备和汽车应用；其性能为0.5 TFLOPS、16 Gpixels和2 TOPS

•IMG AXM-8-256面向中端移动设备；其性能为0.25 TFLOPS、8 Gpixels和1 TOPS

对于更低成本的细分市场，IMG A系列可提供最佳的面积、成本和效率：

•IMG AX-2-16面向高端物联网、入门级DTV / STB、显示和其他需要高填充率的应用；其性能为2 PPC、16 GFLOPS和2 Gpixels

•IMG AX-1-16面向入门级移动设备和物联网，为同类产品中速度最快的且支持Vulkan功能的GPU；其性能为1 PPC、16 GFLOPS和1 Gpixels