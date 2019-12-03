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美国运营商T-Mobile宣布启用全国性5G网络，覆盖2亿人

2019/12/3 11:33:33来源：TechWeb作者：宋星责编：孤城评论：

12月3日消息，据国外媒体报道，美国运营商T-Mobile US Inc.周一表示，该公司已在美国启用全国性5G网络，覆盖5000个城镇共2亿人。

T-Mobile表示，该公司5G服务覆盖面积超过100万平方英里中的约60%人口。

外媒表示，虽然T-Mobile已开启服务，但用户还用不了，因为支持该服务的两款手机周五才开卖。

T-Mobile表示，OnePlus 7T Pro 5G McLaren和三星Galaxy Note 10+ 5G两款新手机已开放预定，周五开卖。该公司预计明年还将推出超过15款新的5G智能手机。

T-Mobile提供的是600兆赫（MHz）的“低频带”5G，速度稍慢一些，但它会有更好的基站覆盖范围，不会遇到5G通信信号不能穿墙而过的问题。

T-Mobile是美国第三大移动运营商，该公司正在并购美国第三大移动运营商Sprint（斯普林特），合并后的公司将拥有逾1.27亿用户。

外媒称，在业界竞相扩大5G产品阵容之际，双方合并后可能对头号运营商Verizon和第二大运营商AT&T构成更有威胁力的竞争。

周一收盘，T-Mobile(NASDAQ:TMUS)股价下跌1.16%至77.64美元，总市值约664.27亿美元。

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关键词：TMobile5G

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