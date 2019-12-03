爆料：iPhone 11S两款Pro支持5G毫米波，2021年iPhone 12改策略

IT之家12月2日消息 苹果预计2020年下半年推出的三款新iPhone（或为iPhone 11S系列），另一说法是4款。摩根大通今天报告，预计2020年苹果将销售2.03亿部iPhone，2021年达2.05亿部，之前的预期分别为1.99亿部和2.01亿部。

根据摩根大通报告，四款iPhone分为两对较大、较小的机型，其中一组型号分别配备5.4英寸和6.7英寸显示屏，而另外两个型号将配备6.1英寸屏幕。

iPhone Pro级别型号将是6.1英寸和6.7英寸屏幕，包括后置三摄像头和“面向世界的3D感应传感器”。此项功能使用了VCSEL技术。

其他两个机型由5.4英寸和其他6.1英寸组成，后部有双摄像头，但没有3D感应传感器。

在5G支持方面，虽然所有产品都将包括5G网络，但设备的不同等级也将引入此功能的变化，因为只有更高端的设备将包括对mmWave（毫米波）的支持，从而使它们能够在支持毫米波的城市和地区以更高的速度连接到5G。但是，所有型号都将支持低于6GHz的5G频谱，尽管速度要慢得多，但它比mmWave更为广泛和强大。

另外摩根大通还做出进一步报告，预测苹果将在2021年改变其iPhone（或称iPhone 12）发行策略，摩根大通通过供应链方面消息提出“启动节奏的战略性变化”正在“使季节性趋于平稳”方向上。节奏的变化将会导致苹果在2021年上半年发布两款新iPhone手机，随后在下半年秋季再发布两款iPhone手机。