世界最大望远镜SKA中国区域中心原型机研制成功：研究宇宙起源

12月2日消息，近日在上海进行的第六届全球SKA工程大会上，中科院上海天文台宣布其牵头推进的中国SKA区域中心原型机研制成功，这是世界首台SKA区域中心原型机。

世界最大望远镜SKA（图源：SKA官网）

平方公里阵列射电望远镜（Square Kilometre Array，简称SKA）是国际天文学家们计划建造的世界最大综合孔径的射电望远镜，整个阵列延伸超过3000公里，综合口径达到1平方公里，目标是研究宇宙起源、引力本质、暗能量与暗物质等诸多悬而未决的宇宙之谜。SKA对于数据计算的要求非常庞大，而区域数据中心相当于处理大量天文观测数据的“大脑”。SKA每年产生的宇宙观测数据超过600PB，相当于2000亿张手机照片，需要50万台普通笔记本电脑才能存储下来。如此庞大的数据需要深度分析和加工后才能被科学家使用，这些工作将由分布于几大洲的区域数据中心合作完成。

目前，中国、澳大利亚与欧洲均已启动区域中心建设，中国SKA区域中心的筹备由上海天文台牵头负责。上海天文台牵头研制的中国SKA区域中心原型机，整体设计充分考虑了各方面需求，整个系统采用“软硬件协同设计”的思想，即根据应用程序的特征，选择合适的硬件和软件组件，以实现在有限的功耗下的最佳性能，在计算、存储、网络三大模块中均有创新突破。计算模块采用新型数据岛架构，将整个数据中心分成若干个小区域、或多个子数据中心，既可以独立执行数据处理任务，也可以根据需求灵活重组资源，满足SKA多任务并行处理的要求。

浪潮与上海天文台深度合作，为中国SKA区域中心原型机提供了强大的计算力支撑，包括领先的i48超算服务器和强大的AGX-2人工智能服务器。其中，i48具备整机一致性高密度部署大规模计算系统能力，帮助应对海量天文观测科学数据处理的挑战。AGX-2是全球首款在2U空间内搭载8颗最强GPU的AI超级服务器，可以更好解决高清图像大数据集的处理瓶颈，帮助AI计算性能提升可高达40%以上。

浪潮与上海天文台于2016年签署战略合作协议，双方共同建设SKA科学计算联合实验室，在SKA大数据计算和分析方面开展深度合作研究，建设大数据及高性能计算创新平台。该实验室利用国内外SKA探路者设备及其数据，开展中国SKA数据中心的概念、方案、规划和关键技术研究，重点研究未来SKA数据的传输、存储、读取、检索、相关、校准、后处理、成像、发布等方面涉及的技术难题。