易到用车因提供虚假经济普查资料再添行政处罚

12月3日下午消息，10月23日，易到用车的运营主体北京东方车云信息技术有限公司被北京市东城区统计局行政处罚，并被给予警告以及罚款2万。原因为违反《全国经济普查条例》第九条第二款的规定，已构成提供虚假经济普查资料的违法行为。

北京东方车云信息技术有限公司成立于2010年5月，注册资本为1210万人民币，法定代表人、最终受益人均为王菲。

公司共有4位股东，其中王菲持股33.82%，为最大股东；蓝巨投资的投资实体之一上海哲蕴商务咨询合伙企业（有限合伙）持股28.00%，是其第二大股东；北京中泰创盈企业管理有限公司和鹰潭市信银风华投资有限合伙企业分别持股20.00%和18.18%。

近几年来，易到用车风波不断，据新京报报道，2017年4月，易到用车三位创始人因与彼时的大股东乐视起冲突，宣布辞去在易到的所有相关职务，7月韬蕴资本入主易到，18年11月，又爆出易到CEO巩振兵欺凌员工，逼迫员工向其磕头的“磕头门”事件。据央广网报道，今年10月份，易到用车曾因擅自涨价、拖欠司机费用等问题遭到用户投诉。

此外，今年1月，继易到大股东韬蕴资本实际控制人温晓东被媒体披露，已经被下“限制消费令”之后，易到法定代表人、董事长兼总经理王菲也被下达了“限制消费令”。天眼查数据显示，2019年以来，北京东方车云信息技术有限公司累计的执行标的近2亿。