500多个影视网站被关停：盗版视频超10万部

IT之家12月3日消息 据湖北省浠水县公安局官方微信公众号消息，日前，浠水警方历时8个月，辗转达州、沈阳、抚顺、恩施、合肥、海南、辽宁、江苏、福建等9个省市，行程37000余公里，成功侦破部督特大侵犯著作权案，捣毁犯罪团伙1个，关停涉嫌侵权影视网站500余个，抓获涉案人员18名，追缴违法所得资金250余万元，系黄冈市首个打击电影版权侵权的典型案例。

2018年9月，湖北省公安厅向浠水县公安局交办国家版权局下发91资源系列网站涉嫌侵犯著作权线索。通过汇总多方线索以及前期调查，专案组成功锁定一个以陈某美为首的犯罪团伙。

该团伙未经著作权利人许可，伙同他人利用插件批量采集工具将大量的非法途径电影电视剧等视频资源转载自己架设的网站，在互联网上大量发行、传播电影、电视剧等涉嫌侵权的视频资源，且视频资源中均后期添加了赌博网站、色情网站等滚动字幕广告，供网民在线观看及“91资源”QQ群成员采集建站推广，吸引网民观看或参与赌博，从中非法获利。2014年至2019年期间，该团伙非法采集电影电视剧10万余部。

2019年3月12日，专案组分赴达州、沈阳、抚顺、恩施、合肥等地开展集中抓捕行动，一举将陈某美等7名犯罪嫌疑人抓获，现场扣押大量硬盘、手机等作案证据。民警从硬盘及手机内提取了大量网站链接、QQ聊天记录、交易金额、客户信息等数据，为案件后期取证和深挖扩线打下坚实的基础。

结合陈某美等人的供述和硬盘手机内的信息，通过深挖，民警发现91资源系列网站的视频主要来源于一个网站，该网站“幕后老板”通过购买国外域名和服务器注册多个资源网站，以团队化运行，形成“老板”、“站长”、“程序员”、“版主”等上下级利益关系，团伙人员都是利用虚拟身份通过互联网完成远程操作，隐秘性强，分布范围广，彼此不认识。

4月24日，专案组民警分赴达州、海南、辽宁、江苏、福建等开展收网行动，将李某等10人抓获。6月23日，潜逃境外的服务器商张某某在深圳落网，至此该犯罪团伙涉案人员全部到案。目前，该案已成功移送起诉17名犯罪嫌疑人，打掉涉嫌犯罪的影视资源采集网站16个，采集电子证据逾100T，关停涉嫌侵权影视网站500余个，追缴违法所得250万余元，向全国公安机关移交各类案件线索近百条。