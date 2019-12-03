华米CEO黄汪：自研黄山2号芯片将于2020年量产

12月3日消息，华米科技2019年度战略媒体沟通会在北京举行。华米科技创始人、董事长兼CEO黄汪在会上宣布华米自研芯片“黄山2号”已经完成整体设计，将于2020年量产，该芯片将支持更多的智能、健康功能，也会应用在更多的智能手表上。

黄汪在会上分享了2019年华米的成绩：截至2019年8月27日，华米全球智能设备出货量突破了一亿台。在芯片方面，由华米科技自主研发的“黄山1号”也在今年量产应用到了多款Amazfit品牌手表、手环中，包括目前的旗舰级产品Amazfit智能手表2 ECG版。

据黄汪透露，“黄山2号”已经完成整体设计，将于2020年量产。其表示，该芯片将支持更多的智能、健康功能，也会应用在更多的智能手表上。

除此之外，华米科技还宣布了和美国AliveCor公司达成合作，将一起拓展欧美发达国家的医疗级心电图服务市场；同时，华米科技全球创新中心也和北京大学第一医院心血管内科签署了战略合作备忘录，共同在中国推动心脏健康管理计划。

之前，华米已经和北大医院心内科有合作，以12导联心电图为金标准，对401名患者进行了临床研究。研究表明，通过Amazfit智能穿戴设备的ECG和PPG功能，判断房颤的准确度分别为94.76%和93.27%，其监测的灵敏度、特异性和准确度与专业医师的人工判读结果基本一致。

最后，在华米终端形态探索方面，黄汪表示，未来华米的智能可穿戴产品，将不限于手表、手环，会有全新的品类。