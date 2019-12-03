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共享单车“一声不吭”涨价，你会去坐公交吗

2019/12/3 19:08:55来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月3日消息 据网友反馈，近期滴滴青桔单车悄悄涨价了，由原来的1元起步价猛然涨到了1.5元起步。以北京市为例，滴滴出行App首页的计价规则一栏已改为起步价1.5元，包含时长30分钟，时长费1.5元/30分钟，此外还有车辆调度管理费、管理费等。据悉，此前北京地区滴滴青桔单车的价格为起步价1元/15分钟，时长费0.5元/15分钟。

此前摩拜单车早已涨价，以上海地区为例，新版计费规则起步价为1.5元（即15分钟内为起步价），骑行超出15分钟，则收取时长费，即每15分钟0.5元。持有骑行套餐的用户仍可免除每次行程前2小时的费用。

事实上，今年以来，小蓝、哈啰、摩拜等共享单车平台都先后上调服务价格。

对于共享单车的涨价行为，网友也表现出不同的观点。

@颜沫沫7：公交一块，单车一块五 ，冬天骑车又冷，我还是坐公交吧。

@你是我三十二度的风：猪肉都涨价，鸡蛋也涨得得飞起，这才涨个5毛已经很好了。 

@今天上热搜了吗：本来冬天天冷，就不愿意骑车出行，突然的涨价也会让人无法接受。难道提高起步价这是为了更好维护管理，持平维护成本？ 

@凳子：我觉得对于选择共享单车上下班的人，大部分是因为公交和地铁的某些不足，才会选择单车，就算涨价了，还是得骑车啊。

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关键词：共享单车

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