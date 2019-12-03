HIS推出RX 5700XT显卡：蓝粉双色，高颜值

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IT之家12月3日消息 根据Videocardz的报道，HIS悄然推出了“粉蓝军团”系列RX 5700XT显卡，采用了粉色和蓝色两种配色，外观比较新颖。
据介绍，HIS这两款粉蓝配色的RX 5700显卡均为OC卡，频率最高为1980MHz。显卡采用了2.5插槽设计，双风扇散热，搭载了背板。
据悉，HIS（基恩资讯有限公司）为全球显示卡供应商，创立于1987年，总部位于香港，并于欧洲、中东、北美及亚太地区设有销售办事处及分销网络。
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