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HIS推出RX 5700XT显卡：蓝粉双色，高颜值

2019/12/3 20:28:32来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月3日消息 根据Videocardz的报道，HIS悄然推出了“粉蓝军团”系列RX 5700XT显卡，采用了粉色和蓝色两种配色，外观比较新颖。


据介绍，HIS这两款粉蓝配色的RX 5700显卡均为OC卡，频率最高为1980MHz。显卡采用了2.5插槽设计，双风扇散热，搭载了背板。

据悉，HIS（基恩资讯有限公司）为全球显示卡供应商，创立于1987年，总部位于香港，并于欧洲、中东、北美及亚太地区设有销售办事处及分销网络。

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关键词：显卡

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