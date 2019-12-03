小米在印度推出个人贷款服务，最多可贷1400美元

北京时间12月3日晚间消息，据国外媒体报道，中国智能手机厂商小米公司周二正式在印度市场推出其贷款解决方案“Mi Credit”（小米信贷）。这也是继Mi Pay（小米支付）之后，小米在印度推出的第二个金融解决方案。

小米表示，“小米信贷”将以较低的利率向用户提供5000卢比（约合70美元）至10万卢比（约合1400美元）的贷款。“小米信贷”主要面向个人用户，尤其是年轻职场人士和千禧一代。

小米称，该公司已与许多初创公司合作，包括总部位于班加罗尔的ZestMoney、CreditVidya、Money View、Aditya Birla Finance Limited和EarlySalary等，以共同确定某位消费者是否有资格获得贷款，然后才会提供资金。

用户需要让“小米信贷”应用程序访问其短信和通话记录，以查找交易信息和其他一些细节，从而评估他们的个人信用水平。小米副总裁马努·杰恩（Manu Jain）在新德里的一次会议上表示，整个过程只需几分钟。

“小米信贷”一家合作伙伴初创公司的高管称，对于“小米信贷”的合作伙伴而言，最大的吸引力在于，他们可以接触到小米庞大的用户群。在印度市场，小米已经连续九个季度成为最大的智能手机制造商，拥有大量手机用户。小米最近曾透露，在印度的智能手机出货量已突破一亿部。

小米表示，“小米信贷”App将预装在所有运行MIUI操作系统的小米智能手机上。至于非小米手机用户，可以从Google Play应用商店下载安装。