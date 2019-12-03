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小米手表今日首次系统更新：固件支持苹果iOS

2019/12/3 9:32:50来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月3日消息  根据小米生态链总经理屈恒的消息，昨天少数小米手表用户收到灰度升级，今天开始到5号，小米手表就会陆续收到推送OTA升级。小米表示，小米手表首次系统更新，在功能和体验上均进行了大幅优化，以下是更新日志：

  • 优化充电逻辑，解决充电慢、充不满的问题；

  • 改善首次绑定及重启时，界面卡顿的现象；

  • 新增闹钟支持设置“仅通过振动提示”的功能；

  • 手表米家App中，支持通过旋钮调节灯光和色温；

  • 手表固件已支持iOS，待小米穿戴App苹果应用商店审核通过即可。

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关键词：小米小米手表

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