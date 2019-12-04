美国这移动网络，和国内真的没法比...

新浪科技郑峻发自美国硅谷

哎，这5G网络到底是啥体验啊？

身处美国科技创新中心的硅谷，住在百万人口的美国第十大城市圣何塞，看着国内一二线城市都在铺设5G网络，我到现在还不知道5G网络是什么个体验。别说5G网络铺设了，就连基本的移动网络覆盖，美国都和国内实在没法比。

美国国土面积略小于中国；但人口只有3.3亿，不到国内的四分之一。城市规模和国内根本不是一个级别。圣何塞人口103万，就已经是美国第十大城市了。美国最大城市纽约840万人口，只有中国最大城市上海的三分之一，和西安人口差不多，在中国只能排到第23位。而第二大城市洛杉矶只有400万人口，在国内连50名都排不进。第三大城市芝加哥则是人口270万，大概和黑龙江佳木斯或者牡丹江的人口差不多。

我用的还是美国最大运营商Verizon的网络。不仅今年的5G网络覆盖18个城市里面没有硅谷，连列出的2020年的20多个城市里面也没有看到。换个运营商？没用的，美国四大运营商目前铺设的5G网络，都不包括硅谷，也没有旧金山。

有朋友用的是第二大运营商AT&T的服务，在圣何塞机场下了飞机，发现手机突然就变成5G网络了。不由得向我感慨，“硅谷就是先进啊，提前用上了5G呢”。

扯吧。这只不过是AT&T一个营销的障眼法。要是仔细看，会发现5G旁边还有一个小小的字母E。5G E是什么东西？这所谓的5G Evolution实际上就是4G网络。哪怕你的手机压根不支持5G网络，哪怕AT&T根本没有在圣何塞铺设5G网路，也要给用户一个“自己正在使用5G网络”的假象。因为这个营销噱头，Verizon和T-Mobile都在网上各种冷嘲热炒，第四大运营商Sprint甚至起诉AT&T欺诈营销。

不过呢，比起Verizon，至少AT&T 2020年的5G铺设路线图里是有圣何塞和旧金山的。好吧，至少AT&T总部位于美国德州，对西部的网络铺设还是比总部在纽约的Verizon上心一点。其实，Verizon和AT&T原本还是一家人。1983年美国电信巨无霸AT&T因为垄断问题，被政府强行分拆成七家子公司，这两家就是其中之二。

不过，就算明年AT&T在硅谷推出5G服务了，我也不准备过去。因为有了5G网络还得要有5G手机啊。现在AT&T卖的5G手机只有三星Note 10+。iPhone要到2020年秋季才会支持5G。想一下国内现在5G手机都上市这么多部了，美国的智能手机市场实在是太缺乏竞争了。

有趣的是，之前美国总统特朗普还要求苹果帮助美国建5G。或许他没有反应过来，苹果压根就没有5G电信业务，在这一领域并没有什么话语权，为了5G基带芯片还要被迫低头和高通和解。不过，换个角度理解，如果5G版iPhone全面普及，的确也会促使运营商进一步投资铺设5G网络。

苹果能不能用上5G，得靠高通啊。高通CEO莫伦科夫上周接受美国CNBC电视台采访时表示，其实中国5G技术和美国差不多，但中国的5G基站部署速度却超过美国。

市场研究公司Bernstein预计，今年年底前中国将部署15万个5G基站，韩国以7.5万个排名第二(韩国在网络基础建设方面一直是数一数二)，而排名第三的美国只有1万个基站。而2020年底前，中国的5G用户将达到1亿人。

那现在美国5G网络到底怎样呢？实际上才刚刚起步。

抛开那个“假5G”不提，AT&T上个月底宣布，计划这个月在美国五个城市推出基于Sub-6频段的5G网络，而后明年2月扩大到其他10个城市(终于出现了圣何塞)。而此前宣布的毫米波频谱5G，则会用于商用5G(AT&T称之为5G+)。

美国第三大移动运营商T-Mobile本周正式宣布推出“美国首个覆盖全国的5G网络”(America's first nationwide 5G network)。听起来似乎T-Mobile弯道超车了？并没有。T-Mobile这个号称覆盖全美的5G网络，实际上只覆盖了2亿人，还有1.3亿人就对不住了。只覆盖不到三分之二的人口，也好意思说覆盖全美？此外，T-Mobile的5G网络实际上用的也是低频，是他们两年前拍卖买来的、LTE网络一样在用的600MHz频谱。

看出来了，除了不愿投入巨资铺设网络之外，美国5G网络部署缓慢还有一个直接原因——低频频谱匮乏。Verizon的Ultra Wideband 5G用的是毫米波，所以目前进展非常缓慢，因为相对于低频段Sub-6来说，毫米波虽然可以带来轻松突破1Gbps的更高网速，但在穿透力和覆盖范围方面存在先天缺陷，需要更多的基站铺设投入。而美国的低频频谱此前被政府和军方大量占用，私有运营商要获得成本较高。而我国三大国有运营商在这方面的困难要小得多。

其实，都不说5G网络了，美国还有很多地区连基本的网络覆盖都做不到，别说上网了，连电话短信都做不到。四大运营商的网络覆盖图都在美国中西部都有着巨大的无网空白。因为地广人稀，运营商铺设基站的投入回报比太低，私营运营商不愿意在这些山区或者荒野，或者农业地区铺设基站，哪怕这些地区还是有一些居民。毕竟运营商也不是公益机构，盈利回报股东才是头等大事。

不过吐槽这么多，美国运营商至少有一点是好的，携号转网特别方便。只要你付清欠款，甚至都不需要去营业厅，提供账号确认身份，二十分钟就能搞定。

之前有个朋友去优胜美地国家公园玩两天，没有和家里提前打招呼，一样变成了失联，国内的家人各种担心害怕。就算在硅谷，开车往山里走一会儿，或者往中部农业区走，很快就会进入无信号区。

那么这些无网地带的居民怎么解决通信需求呢？人烟少的地区，那真的就只能享受自然生活了。要是有一些居民的话，那么美国除了四大运营商，还有一些覆盖面积很小的本地小运营商。四大运营商不愿做的地区，这些小运营商会自己来铺设网络，但覆盖面积也是相当有限的。因为经济实力不足，在美国政府去年颁布禁令之前，这些中西部小运营商出于成本考虑，采购了不少华为的电信设备。

说个有趣的事情。前几年很多人在微博上感慨，国内人在地铁里只知道低头刷手机，而国外人在地铁上都是低头看书。没错，这是事实；但这是因为国外地铁没有网路覆盖啊，只能看书和报刊打发时间。2017年，纽约地铁终于实现了网络覆盖，现在再去纽约坐地铁，你会发现美国人和中国人没什么区别，都是一样低头抱着手机猛刷。

中国也是想向欧美伸出援手的。2011年华为就提出要出资5000万英镑，帮英国伦敦地铁铺设手机网络。但英国政府以国家安全为由拒绝了华为的大礼包。记得当时也有很多专家分析，英国人就是不喜欢地铁有网络，希望可以有不被干扰的空间。

但其实对手机上瘾是全人类的集体狂欢。今年夏天，伦敦交通局终于宣布，要铺设2000公里长的新电缆，在明年实现地铁通4G网络。英国网民对此纷纷表示喜大普奔，真香啊。

然而，伦敦居民对他们地铁的最大愿望并不是通网，而是装空调。是的，9102年就要过去了，英国首都伦敦还有很多地铁车厢是没有空调的。

你那里用上5G了吗？