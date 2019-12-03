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T-Mobile启动全美5G商用：低频还是毫米波？消费者须在覆盖与网速间做出选择

2019/12/3 19:30:40来源：C114中国通信网作者：蒋均牧责编：骑士评论：

T-Mobile美国公司大幅扩大了其5G覆盖范围，采用600MHz低频段频谱覆盖了全美60%的人口，此举在一定程度上迫使消费者在覆盖范围与网速之间做出选择。

该运营商在今年6月启动了5G商用，以能够提供高速率但覆盖距离有限的毫米波频谱，覆盖了6个城市的一小部分地区。

在一份声明中，它表示现在已经点亮了覆盖全美的网络，采用600MHz频段频谱覆盖了5000多个城镇的2亿人口，该频段覆盖范围更广但较4G的速率提升没那么显著。

一位运营商发言人告诉Mobile World Live，预计600MHz网络上的实时速率最初平均比LTE快20%。T-Mobile美国首席技术官内维尔·雷（Neville Ray）表示，5G性能将“随着时间的推移呈指数式增长”。

其预付费和后付费用户都可免费获得下一代服务。不过值得注意的是，该运营商缺少能够同时支持两种5G频段频谱的手机。

两款支持600MHz的手机将于12月6日上市——一加7T Pro 5G迈凯轮和三星Galaxy Note10+ 5G。这两款新机还支持Sprint的2.5GHz频段频谱，如果这两家公司的合并方案获得批准，T-Mobile美国计划将其添加到网络中。但它们与早期5G部署中T-Mobile美国采用的毫米波频谱不兼容。

T-Mobile美国表示，到2020年将增加15款5G终端。但是，暂时来说客户将不得不在毫米波与低频5G之间进行选择，因为其6月份向早期使用者出售的三星Galaxy S10 5G不支持600MHz。

Sprint基于2.5GHz频段频谱在9个城市中提供中频5G覆盖；Verizon在18个城市推出了有限的毫米波覆盖；AT&T在21个城市拥有毫米波覆盖，但在11月下旬它宣布正在为5个城市部署低频服务。

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关键词：5G

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