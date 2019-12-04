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消息称红米将推出中低端显示器：有23.8英寸和27英寸两款

2019/12/4 13:06:20来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月4日消息 不久前，小米发布了两款显示器，分别是34英寸的电竞显示器和23.8英寸的普通版。现在，根据聚讯息堂的消息，红米也将推出显示器，将有23.8英寸和27英寸两款。

▲小米显示器

据介绍，小米将启动红米品牌显示器，定位中低端，与黄石的天玑已经有深度洽谈。最新的消息显示，现在又有三家工厂进入靠谱名单，分别是分别是兆驰、高创和三色。

报道称红米的代工型号分别是23.8寸和27寸的通路极简型号，预计性价比相比小米显示器更高。

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关键词：红米显示器

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