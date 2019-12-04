报告：中国网约车App使用量下滑，滴滴司机日活减少23%

新浪科技讯北京时间12月4日下午消息，据国外媒体报道，研究公司桑福德·伯恩斯坦（Sanford C.Bernstein）日前发布报告称，随着运营商削减对司机的激励，中国网约车应用（App）的使用量正在下滑，并导致中国汽车销售放缓。

伯恩斯坦援引中国移动数据服务平台TalkingData（北京腾云天下科技有限公司）的数据称，今年第三季度，中国网约车应用的日总活跃使用量同比下降6.3%，也是连续第五个季度出现下滑。报告显示，占过去12个月日活跃用户总数93%的滴滴出行，其乘客和司机端App使用量分别下降了5%和23%。

包括罗宾·朱（Robin Zhu）在内的伯恩斯坦分析师在报告中称：“司机密度是用户等待时间和感知网约车服务方便性的关键决定因素。司机使用率下降的最简单解释是，网约车平台支付的奖励减少，一旦扣除燃油、维护和车辆折旧等成本，司机实得收入较少。”

这份报告特别谈到了全球最大的数字叫车服务提供商滴滴出行。去年，滴滴出行亏损约110亿元人民币（约合16亿美元），该公司认为司机激励是导致亏损的主要原因之一。伯恩斯坦在报告中称：“滴滴为减少损失所做的努力对司机人数有什么影响吗？在‘颠覆’汽车拥有量之前，打车行业会不会因为廉价资本的减少而被‘扰乱’？”

报告最后指出，考虑到运营商在提供服务时所面临的种种挑战，包括安全性和舒适性，事实上从网约车服务中赚钱并不是一件容易的事情。另外，为了应对销量下滑，汽车制造商也可能会加强自己的电动汽车叫车服务，以帮助提振销售，并满足电动汽车的额度要求。