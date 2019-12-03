滴滴开启1折拼车活动，这26个城市的用户可参与

IT之家12月3日消息 11月底，滴滴出行宣布升级拼车产品，针对在出行时间上有不同需求的乘客提供差异化的服务。今天，滴滴全民拼车活动正式开启，以下26个城市的用户可以参与：

北京市、上海市、广州市、杭州市、天津市、成都市、重庆市、南京市、武汉市、合肥市、西安市、苏州市、厦门市、南昌市、郑州市、东莞市、长沙市、济南市、青岛市、哈尔滨市、沈阳市、大连市、烟台市、宁波市、绍兴市、温州市。

活动规则：



活动时间内在活动区域内选拼车，拼成享快车预估价的1折，相比快车预估价最高减100元，拼不成按快车实时计价；每个账号最多享受2单的活动优惠，超出2单后，恢复拼车的日常折扣。

针对那些出行时间比较紧急的乘客，可以接受3分钟内的拼车出行；如果拼车不成功可以接受快车的服务，按照快车服务实时计价。滴滴出行表示，拼车业务是快车服务的延伸，通过拼车业务，滴滴出行是希望快车司机能提高座位的利用率。

而针对那些对于出行时间要求比较低的乘客，滴滴提供15分钟甚至更长时间的拼车需求，并且可以利用大数据模型匹配用户的需求，促成更多的拼车出行。

在12月3日当天，滴滴出行将在全国包括北京、上海、广州、成都等26个城市上线全民拼车活动，拼车成功后可以按照快车预估价的1折计价，如果拼不成则按照快车实时计价。以快车预估价30元为例子，拼成的话价格为3元；如果拼不成价格则为快车的实时计价，在30元左右。活动当天，每单最高减100元，仅限12.3日当天，每人限两单。