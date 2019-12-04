小米Redmi K30手机30W疾速闪充解读：1小时充满4500mAh大电池

IT之家12月4日消息 Redmi红米手机官方公布了Redmi K30 5G版的快充规格——支持30W快充，内置4500mAh电池，标配30W充电器，支持QC/PD快充协议。官方表示Redmi K30 5G版所搭载的“30W疾速闪充”技术采用全新充电架构，配备独立电荷泵，充电转化效率高达97%。

今天下午，官方工程师将小米独家的解决方案总结出来，60 秒了解 Redmi K30 「30W疾速闪充」。