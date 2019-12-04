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全球电信业最受瞩目女性：诺基亚64岁董事将接任董事长

2019/12/4 19:33:21来源：C114中国通信网作者：蒋均牧责编：懒猫评论：

北京时间12月4日下午消息 诺基亚宣布，公司董事长李思拓（Risto Siilasmaa）将于2020年4月卸任，前网络执行副总裁萨里·巴尔道夫（Sari Baldauf）将接任该职位。

诺基亚在一份声明中表示，李思拓作为董事服务了公司12年，担任董事长则有8年。巴尔道夫的任命将取决于她能否在年度股东大会上再次当选为董事会成员，大会将于2020年4月8日举行。

李思拓回顾了他担任董事长的时光，在这段时间里，这家芬兰供应商进行了许多有助于重新定位其业务的交易：“这包括一些根本性的战略步骤，包括向微软出售诺基亚移动设备业务、全面拥有诺基亚西门子电信基础设施业务，以及对阿尔卡特朗讯的收购。”

该公司表示，它已进行了近一年的“严格的继任计划流程”。巴尔道夫2018年加入诺基亚董事会担任非执行董事，并于今年5月被任命为副董事长。

在此之前，巴尔道夫已在诺基亚工作多年，1998年至2005年担任诺基亚网络业务的执行副总裁和总经理，并在此前有着在诺基亚国内和美国业务担任各种行政职务的经历。

“我看到了一个有助于创造长期股东价值的显著机会，并期待与董事会和首席执行官苏立（Rajeev Suri）继续紧密合作。”巴尔道夫说。

现任董事会成员卡尔·斯塔迪格（Karl Stadigh）将出任副主席一职。

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关键词：诺基亚

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