中国创企在美国申请测试无后备司机的无人驾驶汽车

北京时间12月5日早间消息，阿里巴巴集团支持下的中国创业公司AutoX已经申请在美国加州测试没有后备司机的无人驾驶汽车，即将成为谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶企业Waymo的第一个挑战者。

如果获得许可，AutoX将可利用远程人类操作员而不是车内后备司机来测试无人驾驶汽车，这将意味着加州第一批商业无人驾驶送货车或出租车正式运营的竞赛向前迈进一步。到目前为止，只有Waymo获得了在没有后备司机的情况下测试无人驾驶汽车的完整执照。AutoX的规模远小于Waymo，而在60多家已在加州进行了有后备司机测试的公司中，AutoX是第一家寻求进行无后备司机测试的公司。

AutoX首席运营官李卓表示，“经过三年的努力，我们相信自己的技术可以更深一步，而且对公众来说是很安全的”，并证实该公司已经提交了上述申请。

Waymo、通用汽车旗下Cruise部门以及网约车巨头Uber陷入困境的自动驾驶部门等美国科技公司正在展开争夺，想要在无人驾驶汽车市场上取得突破，而这个市场本身则正面临着难以实现其早期承诺的困局。

AutoX的主要投资者包括东风汽车集团和阿里巴巴集团等，该公司成立于2016年，创始人是前普林斯顿大学教授肖建雄，他是一位3D学习、计算机视觉和机器人技术专家。

根据数据提供商Pitchbook的数据，这家总部位于中国香港的公司迄今已从投资者那里筹集到了1.43亿美元资金，在中国部署了100辆RoboTaxi机器人出租车，并在深圳、上海和第二基地所在的加利福尼亚州圣何塞（San Jose）等10个城市进行了测试。

特斯拉、网约车公司Lyft和Cruise等公司也已经获得了加州机动车管理局（DMV）的许可，可以在该州进行有后备司机的无人驾驶汽车测试，但只有四家公司持有另一种许可证，可在有后备司机的情况下测试载客汽车，而AutoX就是其中之一。除了Waymo和AutoX之外，其他两家公司分别是无人驾驶技术创业公司Zoox和红杉资本（Sequoia Capital）支持下的Pony.ai，后者与丰田汽车和现代汽车有合作关系。

Zoox和Pony.ai拒绝透露其是否已经向加州机动车管理局提交了无后备司机测试申请。