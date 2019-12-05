高通高管：谁说我们的芯片比苹果差

在移动处理器领域，苹果A系列芯片的性能一直是座山。过去几年，苹果A系列芯片的单核和多核跑分都明显优于高通、三星、华为等所有Android系芯片。当然，苹果A系列芯片是自研自用，可以不断扩大芯片尺寸，占据明显的先天优势。

高通总裁安蒙(左)和移动业务总经理卡图赞(右)

高通昨天正式发布了最新旗舰芯片骁龙865平台。在此前GeekBench的跑分来看，骁龙865的单核超过了4000分，而多核突破了13000分。这意味着骁龙865芯片多核跑分已经逼近了半年前的A13芯片，但A13的单核跑分依然在5000级别，远远超过所有竞争对手。

在今天采访高通移动业务总经理兼高级副总裁卡图赞时，新浪科技提出了这样一个问题：高通的竞争对手可能是华为，但是用骁龙865的Android旗舰手机，他们的对手实际上是iPhone。苹果A系列芯片在性能上明显领先骁龙8系列芯片。虽然苹果存在先天优势，但高通未来能否通过技术突破，在未来超越苹果A系列芯片呢？

不过，卡图赞对这一问题并不认同。他解释说，苹果历代处理器，包括最新的A13，其设计都是追求最大功率的，而高通的设计是追求最优功效和持续性能。两者存在着明显不同。

卡图赞具体阐述，如果按照一个应用的持续使用来看，高通芯片的性能曲线是平直的，而苹果A芯片则是起伏不定。比如在A13和骁龙865平台同时跑一个游戏，不管是半小时还是一小时，骁龙865都可以保持稳定出色的性能，而A13在一段时间之后就会性能出现大幅度波动。比如A13芯片会因为散热问题而牺牲性能，在温度下降之后又提升性能，表现并不稳定。

他强调，如果从CPU和GPU的持续性能表现来看，骁龙865芯片是优于A13芯片的。而且，从应用处理器的诸多方面来看，比如说摄像头和AI性能，高通更是明显优于苹果。所以使用骁龙865的Android旗舰，在性能持续性方面，是优于iPhone旗舰的。